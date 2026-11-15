Cabo Verde celebra este domingo 15 de noviembre sus elecciones presidenciales para definir la jefatura del Estado bajo un sistema semipresencialista. Un total de 419.448 electores están convocados a participar en las 1.302 mesas de votación habilitadas tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Vozinha no es candidato
¿Se acuerdan de Cabo Verde? este domingo vota en una elección que podría darle su primera presidenta
Cabo Verde tiene elecciones y por primera vez una mujer puede ser elegida presidenta. José Maria Neves, encabeza las preferencias electorales.