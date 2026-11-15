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Vozinha no es candidato

¿Se acuerdan de Cabo Verde? este domingo vota en una elección que podría darle su primera presidenta

Cabo Verde tiene elecciones y por primera vez una mujer puede ser elegida presidenta. José Maria Neves, encabeza las preferencias electorales.

Cabo Verde celebra este domingo 15 de noviembre sus elecciones presidenciales para definir la jefatura del Estado bajo un sistema semipresencialista.

Cabo Verde celebra este domingo 15 de noviembre sus elecciones presidenciales para definir la jefatura del Estado bajo un sistema semipresencialista.
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Por Redacción de Caras y Caretas

Cabo Verde celebra este domingo 15 de noviembre sus elecciones presidenciales para definir la jefatura del Estado bajo un sistema semipresencialista. Un total de 419.448 electores están convocados a participar en las 1.302 mesas de votación habilitadas tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

El actual presidente, José Maria Neves, encabeza las preferencias electorales en busca de un segundo mandato de cinco años respaldado por el gobernante Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde. El mandatario compite frente a otros cinco aspirantes en una nación reconocida internacionalmente por su estabilidad democrática y sus pacíficas transiciones de poder.

Mujer candidata en Cabo Verde

Según publicó Telesur, la exministra de Justicia Joana Rosa protagoniza un hito histórico al postularse como la primera mujer candidata a la Presidencia desde la independencia nacional en 1975. Respaldada por el opositor Movimiento para la Democracia, Rosa centró su campaña en exigir un equilibrio constitucional de poderes y frenar el éxodo juvenil.

Los comicios cuentan con la supervisión de más de 150 observadores internacionales pertenecientes a la Unión Africana, la CEDEAO y la Comunidad de Países de Lengua portuguesa. Las autoridades electorales destacaron la importancia de garantizar un proceso pacífico frente a los desafíos socioeconómicos que enfrenta el archipiélago atlántico.

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