Hutíes atacan aeropuerto, centro financiero y oleoductos en Arabia

"Nuestras fuerzas armadas lograron lanzar dos ataques con drones contra las estaciones de bombeo de petróleo 5 y 6 del oleoducto Este-Oeste, cerca de Riad. La operación alcanzó con éxito sus objetivos", declaró Saria en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Según el portavoz, los misiles impactaron directamente en sus objetivos, causando la muerte y heridas a decenas de soldados y destruyendo gran cantidad de equipo militar.

Hutíes al ataque

En la provincia de Lahj en los últimos días se han intensificado los combates entre los hutíes y las fuerzas del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí. Ambos bandos reportan ataques y bajas mutuas en medio de una nueva escalada militar.

La escalada entre los hutíes y Riad, que comenzó en julio, supuso en la práctica el fin de la frágil tregua que había congelado las líneas del frente en Yemen desde 2022. Los hutíes aumentaron la presión sobre Arabia Saudita y ampliaron sus acciones contra objetivos vinculados a Riad, mientras el reino intensificaba sus operaciones militares en Yemen.

(En base a Sputnik y RT)