Hutíes atacan aeropuerto, centro financiero y oleoductos en Arabia

Los hutíes de Yemen anunciaron el ataque con misiles balísticos del aeropuerto internacional Rey Jalid, de Riad, el centro financiero situado en la capital de Arabia Saudita y dos estaciones de bombeo de petróleo del oleoducto saudí Este-Oeste cerca de esa ciudad.
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Según el comunicado del portavoz militar hutí, Yahya Saree, las operaciones alcanzaron "con éxito" el objetivo. En una posterior nota de prensa, se comunicó que las fuerzas insurgentes habían lanzado exitosamente dos drones contra las estaciones n.º 5 y n.º 6 del oleoducto Este-Oeste, al este de Riad.
Minutos antes, Saree había informado de una ofensiva a "concentraciones del enemigo saudí" en un campamento de la provincia de Lahj, al suroeste de Yemen, y sus posiciones adyacentes, con seis misiles balísticos, que impactaron en sus objetivos. "Dejaron decenas de muertos y heridos, además de destruir un gran número de vehículos", precisó el vocero.
"Nuestras fuerzas armadas lograron lanzar dos ataques con drones contra las estaciones de bombeo de petróleo 5 y 6 del oleoducto Este-Oeste, cerca de Riad. La operación alcanzó con éxito sus objetivos", declaró Saria en un comunicado publicado en su canal de Telegram.
Según el portavoz, los misiles impactaron directamente en sus objetivos, causando la muerte y heridas a decenas de soldados y destruyendo gran cantidad de equipo militar.
Hutíes al ataque
En la provincia de Lahj en los últimos días se han intensificado los combates entre los hutíes y las fuerzas del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí. Ambos bandos reportan ataques y bajas mutuas en medio de una nueva escalada militar.
La escalada entre los hutíes y Riad, que comenzó en julio, supuso en la práctica el fin de la frágil tregua que había congelado las líneas del frente en Yemen desde 2022. Los hutíes aumentaron la presión sobre Arabia Saudita y ampliaron sus acciones contra objetivos vinculados a Riad, mientras el reino intensificaba sus operaciones militares en Yemen.
(En base a Sputnik y RT)
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