Trump admite que perdió por la guerra de Irán

El revés electoral otorgó a los demócratas una sólida mayoría en ambas cámaras del Congreso y amplias ganancias territoriales a nivel estadual. De todas maneras, Trump justificó su decisión de autorizar las operaciones militares en Medio Oriente argumentando la necesidad imperiosa de frenar el programa nuclear iraní. «Asumo que históricamente será una decisión muy buena. ¿Es una buena decisión para hoy y para mañana? Quizá no, pero tengo que hacer lo correcto para el país», recalcó. En el plano militar y geopolítico, el presidente afirmó que las fuerzas estadounidenses «han ganado» el conflicto tras haber destruido —aseguró— la capacidad naval y aérea de Teherán, así como su infraestructura nuclear, por lo que por ahora descarta escalar el conflicto. Además, dijo que exigirá el reembolso íntegro de los costes bélicos a los países aliados protegidos en la región, remarcando que «sin Estados Unidos, Israel no existiría».

Migración e indultos: un tono conciliador que no duró

Respecto a la política interior y la gestión migratoria, el jefe del Ejecutivo estadounidense sugirió por primera vez que su política de deportaciones masivas fue «demasiado dura» y que terminó perjudicando electoralmente a su formación al impactar sobre trabajadores asentados en el país.

En este sentido, Trump se mostró abierto a negociar con la nueva mayoría demócrata en el Congreso un acuerdo legislativo que permita regularizar a inmigrantes sin antecedentes que lleven años trabajando en el país, comprometiéndose a pausar los ataques verbales hacia la oposición si ello facilita el consenso.

Finalmente, el mandatario estadounidense descartó la necesidad de autoindultarse antes de concluir su mandato, si bien confirmó que otorgará un «número elevado de indultos» a colaboradores y cargos de su Administración para evitar que sean sometidos a persecuciones judiciales tras su salida de la Casa Blanca.

Stephen Miller, el nuevo hombre fuerte de la Casa Blanca

Pero, al contrario de este mensaje de tono se diría que pragmático y conciliador, este fin de semana designó como jefe de Gabinete a un supremacista blanco –que fue figura clave en las persecuciones a inmigrantes como arquitecto del rol que cumplió hasta ahora el ICE– en reemplazo de Susie Wiles. Stephen Miller, de 41 años, el nuevo hombre fuerte de la Casa Blanca, fue definido como uno de sus asesores “más dignos de confianza” del presidente Donald Trump. “Stephen Miller es el ‘cerebro de Trump’”, había declarado al diario New York Times Kevin McCarthy, expresidente de la Cámara de Representantes, justo antes de la toma de posesión del presidente republicano en enero de 2025.

Según el Wall Street Journal, fue Miller quien, en mayo de 2025, dio la orden al ICE, la policía de inmigración, de redoblar sus esfuerzos cuando se constató que el número de expulsiones diarias era inferior al registrado el año anterior bajo el mandato de Joe Biden.

Nacido en California, ya desde el instituto y posteriormente en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, defendió las ideas de la derecha radical. David Horowitz, un influyente ideólogo conservador, le abrió las puertas a los círculos ultraconservadores, donde conoció a figuras como Steve Bannon y Tucker Carlson antes de incorporarse, a los 30 años, a la primera campaña de Trump.

También fue uno de los artífices de la “prohibición a los musulmanes”, esas restricciones de entrada al territorio impuestas a los ciudadanos de países de mayoría musulmana, que posteriormente fueron impugnadas ante los tribunales.

El nuevo jefe de gabinete también había apoyado sin reservas a Trump cuando los manifestantes asaltaron el Capitolio, el 6 de enero de 2021, para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, se comprometió a “luchar sin tregua” contra el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, a quien describe como “el artífice de las políticas más bárbaras e inhumanas” del Gobierno de Trump. El presidente “no ha aprendido nada de su derrota histórica”, declaró Schumer en las redes sociales, y añadió que el presidente estadounidense “no podría haber tomado una decisión peor” que la de nombrar a Miller.

Dana White y un puesto de vocero que sigue vacante

Trump había ofrecido este sábado el puesto de secretario de Prensa de la Casa Blanca al presidente de la empresa de espectáculo de artes marciales mixtas UFC, Dana White, y le había pedido que se traiga con él a algunos de los luchadores de esta competición.

«Me complace anunciar que se le ha ofrecido el puesto de secretario de Prensa de Estados Unidos al gran Dana White, un violento guerrero», dijo Trump en un mensaje publicado en redes sociales que incluyó una animación estilo Los Simpsons donde se menciona explícitamente a los rusos Islam Majachev y Jabib Nurmagomedov, a los estadounidenses Justin Gaethje, Daniel Cormier y Kayla Harris y a la brasileña Amanda Nunes.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/117581469495786527

Pocas horas más tarde dijo que había sido una broma. Tal vez sea cierto y no haya encontrado reemplazante para Katie Zacharia, quien había sido designada el 9 de octubre en reemplazo de Karoline Leavitt, quien había dejado el cargo alegando su deseo de pasar más tiempo con sus hijos. Zacharia duró cinco días en el cargo. Lo justo como para quedar mal parada en su primera rueda de prensa.

El caso de Dana White tiene otros condimentos grotescos. En las redes se difundió prontamente que los asesores de Trump le habían recomendado a Dana White pero no el dueño de la UFC sino Dana Whitney White, ex portavoz del Pentágono durante el primer mandato del magnate inmobiliario y con una sólida experiencia en comunicación en la The Heritage Foundation y Fox News.

Consultada sobre la cuestión, Dana W. White sonrió y dijo que no había sido llamada, que en cambio muchos le habían enviado mensajes de congratulación por el supuesto nombramiento. «A todos los que me envían mensajes para felicitarme: gracias, pero se equivocaron de Dana White». Trump tuvo que salir a decir que lo del otro Dana White era una broma. Pero al cierre de este artículo el puesto seguía vacante.

Nota del TiempoAR