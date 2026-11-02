Inédito ciberataque afectó a heladeras de supermercados de siete países de Europa

En Finlandia, se han detectado anomalías en los sistemas de refrigeración de algunas pequeñas tiendas K, mientras que en los Países Bajos al menos 17 establecimientos, principalmente carnicerías y locales chicos, han sufrido ataques similares.

El ciberataque en supermercados de Suecia, Irlanda y Estonia

De forma simultánea, tiendas de ICA y Coop —las dos cadenas de supermercados más grandes de Suecia— sufrieron el mismo ataque en varias regiones del país. Mientras en la isla de Oland un gerente de ICA halló sus congeladores a 55 °C, el portavoz de la cadena declaró a la televisión SVT que "un número limitado de tiendas se vio afectado por un incidente durante la noche" y dijo que ya están brindando asistencia a los locales.

En Irlanda, Musgrave Group, propietario de la cadena de supermercados SuperValu, informó al diario The Irish Times de un "incidente cibernético" contra un "modelo específico" de refrigerador que obligó a retirar preventivamente los productos fríos y congelados en 13 tiendas.

Por su parte, en Estonia los piratas informáticos accedieron al ordenador de control de un sistema Danfoss en un supermercado para subir a 50 °C la temperatura en los frigoríficos, aunque la empresa encargada del monitoreo técnico de esos equipos, Kitman Coldtech, detuvo la intrusión en diez minutos y evitó los daños, detalló su director, Jann Mutso, al diario Postimees.

Modus operandi similar al ocurrido en Francia y bases militares en EEUU

El 'modus operandi' de estos ataques cibernéticos replica el 'hackeo' que el pasado 12 de octubre vulneró en Francia controladores Danfoss en cientos de tiendas, subiendo la temperatura a 50 °C y provocando pérdidas millonarias, en un hecho que indaga la Fiscalía de París. De momento se desconoce la autoría de estos ataques.

En este contexto, la revista Fortune señaló que el Pentágono investiga si las averías sufridas en agosto en los congeladores de los economatos en más de media docena de bases militares en EEUU fueron también producto de un ciberataque.

Para el experto Christopher Whyte, los fallos en EEUU y el ataque en Francia podrían estar conectados y este tipo de sabotajes causa pérdidas "inusualmente irreversibles". "Son simplemente euros y dólares tirados por el desagüe", resumió.