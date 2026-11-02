La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (Ades Montevideo) emitió un comunicado a la opinión pública informando que este miércoles 4 de noviembre llevarán adelante un paro de 24 horas que incluirá la ocupación de liceos a confirmar. La medida, explicaron, se debe a que "en las últimas semanas, se han incrementado las situaciones de violencia experimentadas dentro de los liceos y sus entornos", incluyendo el ingreso de personas ajenas a las comunidades educativas.
Violencia en entornos educativos
Paro de 24 horas y ocupaciones en varios liceos de Montevideo este miércoles
Ades Montevideo paralizará las clases por 24 horas este 4 de noviembre y ocupará varios liceos en protesta por la violencia y la falta de recursos para enfrentarla.