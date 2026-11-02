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Sociedad Montevideo | violencia | paro

Violencia en entornos educativos

Paro de 24 horas y ocupaciones en varios liceos de Montevideo este miércoles

Ades Montevideo paralizará las clases por 24 horas este 4 de noviembre y ocupará varios liceos en protesta por la violencia y la falta de recursos para enfrentarla.

Paro de 24 horas y ocupaciones en varios liceos de Montevideo este miércoles.

Paro de 24 horas y ocupaciones en varios liceos de Montevideo este miércoles.

 Sofía Torres / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (Ades Montevideo) emitió un comunicado a la opinión pública informando que este miércoles 4 de noviembre llevarán adelante un paro de 24 horas que incluirá la ocupación de liceos a confirmar. La medida, explicaron, se debe a que "en las últimas semanas, se han incrementado las situaciones de violencia experimentadas dentro de los liceos y sus entornos", incluyendo el ingreso de personas ajenas a las comunidades educativas.

"Las instituciones educativas son cajas de resonancia de la violencia estructural"

Según expuso el gremio, a lo largo del presente año lectivo los núcleos sindicales de los liceos número 2, 9, 11, 24, 26, 41, 43, 52, 65, 69, 70, 71 y de CECAP, entre otros, han denunciado hechos que ponen en peligro la integridad física y psicológica de estudiantes y trabajadores. En ese sentido, señalaron que "las instituciones educativas funcionan como cajas de resonancia de la violencia estructural y el deterioro de las condiciones de vida fundamentales para todo ser humano así como de sus vínculos", agregando que las consecuencias del sistema impactan de manera general en la sociedad y alcanzan también al ámbito educativo.

Desde el sindicato sostienen que "las demandas concretas de los núcleos sindicales en lo que respecta a decisiones político-presupuestales favorecerían climas más adecuados para los aprendizajes, priorizando verdaderamente la educación pública estatal". Asimismo, hicieron responsables al Estado y a las autoridades de la educación del deterioro permanente de las condiciones de trabajo y estudio. A su entender, esto ocurre al "negar los recursos necesarios", lo que deriva en la falta de equipos multidisciplinarios, porteros, adscriptos y otros referentes institucionales, además de redes que aborden de forma integral las problemáticas de los estudiantes y sus familias.

Frente a la falta de respuestas a estas necesidades y las dificultades para aplicar los protocolos previstos, Ades Montevideo "Por una educación que garantice el derecho de todas y todos a una convivencia saludable en espacios libres de violencia, y una sociedad más justa y democrática", concluyeron.

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