Paro de 24 horas y ocupaciones en varios liceos de Montevideo este miércoles.

"Las instituciones educativas son cajas de resonancia de la violencia estructural"

Según expuso el gremio, a lo largo del presente año lectivo los núcleos sindicales de los liceos número 2, 9, 11, 24, 26, 41, 43, 52, 65, 69, 70, 71 y de CECAP, entre otros, han denunciado hechos que ponen en peligro la integridad física y psicológica de estudiantes y trabajadores. En ese sentido, señalaron que "las instituciones educativas funcionan como cajas de resonancia de la violencia estructural y el deterioro de las condiciones de vida fundamentales para todo ser humano así como de sus vínculos", agregando que las consecuencias del sistema impactan de manera general en la sociedad y alcanzan también al ámbito educativo.