Revelan que Trump podría lanzar un ataque nuclear contra Irán en los próximos días

Según sus fuentes, Netanyahu está presionando al presidente estadounidense para que bombardee Irán inmediatamente después de las elecciones de medio término en EEUU, mientras que Trump, por el momento, quiere darles una oportunidad a las negociaciones con Teherán, una estrategia que preocupa al líder de Israel.

Al respecto, la agencia Axios reportó el 1 de noviembre que Donald Trump tuvo una "franca" conversación con el primer ministro israelí sobre las negociaciones estadounidenses con Irán y qué tan rápido reanudar la ofensiva militar contra el país persa.

"La Tercera Guerra Mundial sería inevitable"

"La lluvia radiactiva resultante de una explosión terrestre en el monte Pickaxe contaminaría el golfo Pérsico, envenenando el suministro de agua de 100 millones de personas", explicó.

Además, advirtió de que un ataque de EEUU sentaría un precedente peligroso que podría agravar la situación a escala mundial.

"Tras el primer ataque nuclear, la Tercera Guerra Mundial sería inevitable. Sería una guerra breve y definitiva", concluyó Carlson.

"Quienes siguen de cerca la situación dicen que es probable que Trump decida, para el próximo fin de semana, si recurre o no a armas nucleares. Eso sería el 7 de noviembre. Hay que reconocerle que, al menos, está dudando. Por ahora, Trump está escuchando a su vicepresidente, J.D. Vance, y a su enviado y amigo Steve Witkoff; ambos sostienen que es posible alcanzar un acuerdo con Irán", detalló.