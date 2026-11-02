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Mundo apuestas | Lula da Silva | Prohibiciones

Menos apuestas=más dinero para alimentos

Supermercados de Brasil registraron mayor venta de alimentos tras decisión de Lula de prohibir apuestas online

La Asociación Brasileña de Supermercados informó que las ventas de alimentos crecieron un 6,5% tras la prohibición las apuestas en línea por parte de Lula.

La prohibición de Lula, impactó positivamente en la economía de las familias de Brasil.&nbsp;&nbsp;

La prohibición de Lula, impactó positivamente en la economía de las familias de Brasil.  
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras la prohibición de las apuestas en línea en Brasil, a finales de setiembre de 2026, por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se registró un importante crecimiento de las compras de alimentos en los supermercados, según un estudio divulgado el 28 de octubre por la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS).

El estudio de comercio alimentario registró, entre el 5 y el 11 de octubre, un aumento interanual del 6,5% , mientras que en la semana siguiente, del 12 al 18 de octubre, el incremento fue del 6,3%.

En su evaluación, el crecimiento posterior a la medida se concentró especialmente en productos indispensables para los hogares. Los productos que impulsaron el crecimiento de las ventas fueron el arroz, aceite, pasta y café, artículos básicos de la alimentación cotidiana.

Menos apuestas=más dinero para las familias

Si bien los datos disponibles no permiten establecer a cabalidad que ese crecimiento corresponda directamente a la prohibición de las apuestas online, ABRAS consideró en su estudio que las restricciones a las plataformas de apuestas en línea podrían estar contribuyendo a que una mayor proporción del presupuesto familiar se destine a necesidades esenciales.

La hipótesis de ABRAS es que la reducción del dinero destinado a las apuestas digitales permitió recuperar cierta capacidad de compra para alimentos y otros bienes esenciales. El argumento de la consultora se basa en que los recursos utilizados para apostar compiten con los gastos habituales de los hogares, particularmente entre las familias de ingresos limitados.

No obstante, ABRAS matizó el resultado con un informe del Banco Central de Brasil sobre las transacciones realizadas mediante Pix (un sistema de pagos instantáneos ampliamente utilizado en el país), puesto que después de la prohibición se observó una reducción inicial del 10% en el número de operaciones, que posteriormente se situó en el 7%.

Estudio universitario calculó el costo económico de las apuestas

De todas formas, el impacto de las apuestas en línea en la economía brasileña ya había sido revelada en investigaciones académicas.

Un estudio del Centro de Investigación en Macroeconomía de las Desigualdades, estimó que las apuestas provocaron una reducción de la actividad económica de entre 120.000 y 141.000 millones de reales durante 2025.

De acuerdo con los cálculos difundidos sobre esa investigación, el impacto económico equivaldría aproximadamente al 0,9% y al 1,1% del producto interno bruto brasileño. El estudio también estimó posibles pérdidas de recaudación tributaria derivadas de la menor actividad económica, al tiempo que también generó preocupación por sus consecuencias sobre el endeudamiento familiar.

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