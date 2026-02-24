El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) emitió este martes un comunicado oficial en el que acusa directamente al Reino Unido y a Francia de trabajar en el suministro de armamento nuclear, o en su defecto una "bomba sucia", al gobierno de Kiev. Según el organismo, esta medida respondería a la imposibilidad de Ucrania de obtener una victoria convencional en el conflicto actual.
Riesgo nuclear
Inteligencia de Rusia alerta sobre planes de Londres y París para darle bomba nuclear Ucrania
