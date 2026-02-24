Hacete socio para acceder a este contenido

Rusia | Reino Unido

Riesgo nuclear

Inteligencia de Rusia alerta sobre planes de Londres y París para darle bomba nuclear Ucrania

Rusia emitió este martes un comunicado oficial en el que acusa directamente al Reino Unido y a Francia de trabajar en el suministro de armamento nuclear, o en su defecto una "bomba sucia" a Ucrania.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) emitió este martes un comunicado oficial en el que acusa directamente al Reino Unido y a Francia de trabajar en el suministro de armamento nuclear, o en su defecto una "bomba sucia", al gobierno de Kiev. Según el organismo, esta medida respondería a la imposibilidad de Ucrania de obtener una victoria convencional en el conflicto actual.

El factor de la "bomba sucia" y la ojiva TN75

El informe de la inteligencia rusa sostiene que las élites británicas y francesas consideran la entrega de un "arma de última instancia" para forzar condiciones de paz más favorables para Ucrania. El SVR detalla que se estaría contemplando la transferencia encubierta de tecnología europea, mencionando específicamente la ojiva francesa TN75, diseñada originalmente para misiles balísticos submarinos.

"Se trata de una transferencia encubierta de componentes y tecnología. El objetivo es que la aparición de estas armas parezca el resultado de un desarrollo propio de los ucranianos", señala el comunicado.

Riesgos diplomáticos y la postura de Berlín

De acuerdo con la información difundida, este movimiento representaría una violación flagrante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). El SVR destaca que, mientras Londres y París avanzan en esta línea, el gobierno de Alemania habría rechazado participar en lo que califican como una "peligrosa aventura".

Antecedentes y la advertencia del Kremlin

La nota de prensa recuerda que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha manifestado anteriormente su pesar por la renuncia de Ucrania al arsenal nuclear tras el Memorándum de Budapest en 1994. No obstante, Rusia enfatiza que la soberanía ucraniana original de 1990 se fundamentaba en un estatus neutral y no nuclear.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin ha sido tajante respecto a esta posibilidad:

  • Moscú no permitirá que Kiev disponga de armamento nuclear bajo ninguna circunstancia.

  • En caso de detectar avances en este sentido, Rusia utilizará "todos los medios de ataque disponibles" para neutralizar la amenaza.

(Con información de RT)

