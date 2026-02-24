Riesgos diplomáticos y la postura de Berlín

De acuerdo con la información difundida, este movimiento representaría una violación flagrante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). El SVR destaca que, mientras Londres y París avanzan en esta línea, el gobierno de Alemania habría rechazado participar en lo que califican como una "peligrosa aventura".

Antecedentes y la advertencia del Kremlin

La nota de prensa recuerda que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ha manifestado anteriormente su pesar por la renuncia de Ucrania al arsenal nuclear tras el Memorándum de Budapest en 1994. No obstante, Rusia enfatiza que la soberanía ucraniana original de 1990 se fundamentaba en un estatus neutral y no nuclear.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin ha sido tajante respecto a esta posibilidad:

Moscú no permitirá que Kiev disponga de armamento nuclear bajo ninguna circunstancia.

En caso de detectar avances en este sentido, Rusia utilizará "todos los medios de ataque disponibles" para neutralizar la amenaza.

(Con información de RT)