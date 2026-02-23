Solidaridad: Canadá prepara un plan para brindar asistencia a Cuba

El Gobierno de Canadá está trabajando en un plan para brindar asistencia a Cuba, declaró este lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand. "Estamos preparando un plan para ayudar (a Cuba)", declaró la ministra durante una rueda de prensa desde el Parlamento.
Sin embargo, el Gobierno canadiense no está en condiciones de dar detalles sobre el plan, continuó Anand.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite a EEUU imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.
La medida ha generado una grave escasez de combustible en la isla que ya golpea con fuerza a servicios básicos, como salud, educación y transporte.
Cuba acusa
Ante la decisión, el Gobierno cubano acusó a EEUU de intentar sofocar la economía de la nación caribeña y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.
México ha recurrido a la diplomacia para asegurar que Washington reanude los envíos de petróleo a Cuba sin la amenaza de aranceles.
Mientras tanto, dos buques logísticos de la Armada de México fueron enviados a la isla con 814 toneladas de productos esenciales, mientras que otras 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles serán trasladadas en una fecha posterior.
Rusia, por su parte, se comprometió a principios de febrero a mantener el suministro de petróleo a la isla.
El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, dijo el domingo que Moscú está trabajando para brindar ayuda a Cuba.
(Sputnik)