Solidaridad: Canadá prepara un plan para brindar asistencia a Cuba

La medida ha generado una grave escasez de combustible en la isla que ya golpea con fuerza a servicios básicos, como salud, educación y transporte.

Cuba acusa

Ante la decisión, el Gobierno cubano acusó a EEUU de intentar sofocar la economía de la nación caribeña y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

México ha recurrido a la diplomacia para asegurar que Washington reanude los envíos de petróleo a Cuba sin la amenaza de aranceles.

Mientras tanto, dos buques logísticos de la Armada de México fueron enviados a la isla con 814 toneladas de productos esenciales, mientras que otras 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles serán trasladadas en una fecha posterior.

Rusia, por su parte, se comprometió a principios de febrero a mantener el suministro de petróleo a la isla.

El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, dijo el domingo que Moscú está trabajando para brindar ayuda a Cuba.

(Sputnik)