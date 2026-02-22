Caos y bloqueo de carreteras en México tras la muerte de El Mencho

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/2025636015029805463&partner=&hide_thread=false Reportan bloqueos en México tras la supuesta muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación



Quema de vehículos y cierres viales en al menos seis estados de México se registraron tras darse a conocer el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho,…

La jefa del Ejecutivo federal recomendó a la población mantenerse informada y en calma, mientras las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente.

Finalmente, la gobernante expresó un reconocimiento al Ejército, Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad, que integran mandos civiles y militares.

Cae El Mencho

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reportó que durante esta operación, personal militar fue atacado, repelió la agresión, en una acción en la que murieron siete integrantes del grupo delictivo CJNG: cuatro en el lugar del operativo, Tapalpa, estado de Jalisco (centro-oeste), y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

Entre estos últimos fallecidos en el traslado se encuentra Ruben N, alias Mencho (se omiten apellidos por protocolo judicial), dice el parte militar, por quien EEUU ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, por información para su captura.

Violencia y bloqueos

Como consecuencia de la operación, grupos de civiles armados, presuntamente seguidores del capo, realizaron bloqueos de carreteras con vehículos incendiados en los estados del centro-oeste, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, y Tamaulipas (noreste), fronterizo con EEUU, según reportes de autoridades locales.

La embajada de EEUU emitió una "alerta de seguridad" por operaciones de seguridad en curso en el centro-oeste y norte del país.

Los lugares reportados son los estados de Jalisco (que incluye Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios), Michoacán, Guerrero (sur) y Nuevo León (norte).

"Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las localidades mencionadas deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso", dice la alerta consular.

Un video que circula en redes sociales recoge el supuesto ataque de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra vehículos de la Guardia Nacional en San Isidro, en las inmediaciones de Zapopan.

Código rojo

El Gobierno de Jalisco acordó con autoridades federales "activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población".

"Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EEUU, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", revela la Sedena.

El CJNG, una de las dos organizaciones más poderosas del narcotráfico mexicano, junto con el Cártel de Sinaloa, ha sufrido hasta enero de 2026, 21 detenciones de operadores y sicarios del grupo durante el gobierno de Sheinbaum.

(Sputnik)