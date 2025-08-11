Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo individuos |

logro científico

Investigadores chinos logran que 10 individuos se comuniquen con el pensamiento

Este sistema inteligente, desarrollado en China, decodificó en tiempo real las actividades cerebrales asociadas con la pronunciación de 54 caracteres chinos.

Un grupo de científicos chinos de la firma emergente INSIDE y neurólogos del Hospital de Huashan, afiliado a la Universidad de Fudan, logró que 10 individuos con epilepsia transmitieran frases complejas en chino únicamente mediante el pensamiento, informó la agencia china CGTN.

Mediante este procedimiento a los pacientes se les implantaron electrodos del tamaño de una moneda. Tras un entrenamiento de unos 100 minutos, este sistema inteligente, desarrollado en la República Popular China, decodificó en tiempo real las actividades cerebrales asociadas con la pronunciación de 54 caracteres chinos.

En base a ese número de caracteres, el sistema interpretó correctamente 1.951 palabras comunes y completó frases en chino en menos de un segundo. El objetivo de esta tecnología, aún en fase de pruebas, es asistir a personas con impedimentos del habla como consecuencia de ciertas afecciones cerebrales.

(En base a CGTN)

