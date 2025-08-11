Un grupo de científicos chinos de la firma emergente INSIDE y neurólogos del Hospital de Huashan, afiliado a la Universidad de Fudan, logró que 10 individuos con epilepsia transmitieran frases complejas en chino únicamente mediante el pensamiento, informó la agencia china CGTN.
Investigadores chinos logran que 10 individuos se comuniquen con el pensamiento
Este sistema inteligente, desarrollado en China, decodificó en tiempo real las actividades cerebrales asociadas con la pronunciación de 54 caracteres chinos.