El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes una alerta amarilla por “vientos fuertes y persistentes” que comenzó a regir este viernes a las 15 horas y se extenderá, en principio, hasta las 06 horas del viernes. La advertencia alcanza a tres departamentos del este y sur del país.
Inumet: alerta amarilla para departamentos costeros y "fuerte marejada"
"Se espera que se produzca un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua", detalló Inumet.