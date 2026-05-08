Sociedad marejada |

"vientos fuertes y persistentes"

Inumet: alerta amarilla para departamentos costeros y "fuerte marejada"

Inumet emitió alerta amarilla para Canelones, Maldonado y Rocha.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes una alerta amarilla por “vientos fuertes y persistentes” que comenzó a regir este viernes a las 15 horas y se extenderá, en principio, hasta las 06 horas del viernes. La advertencia alcanza a tres departamentos del este y sur del país.

Según informó el organismo, una “depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional”, situación que provocará “vientos sostenidos de entre 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h del sector W y SW”.

Inumet indicó además que el fenómeno estará acompañado por el ingreso de una masa de aire frío, lo que favorecerá “un marcado descenso de las temperaturas” durante las próximas horas.

Fuerte marejada

El informe también advierte sobre posibles consecuencias en las zonas costeras del Río de la Plata y el océano Atlántico. De acuerdo al organismo, se espera “un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua”.

La probabilidad de ocurrencia del fenómeno se ubica entre el 50% y el 75%.

El organismo señaló que continuará monitoreando la evolución de la situación y comunicará eventuales cambios.

Principales localidades bajo alerta amarilla

Canelones: Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Parque del Plata y San Luis.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: Arachania, La Paloma y La Pedrera.

