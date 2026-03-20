Irán advierte "cero moderación" ante posibles ataques a su infraestructura clave

Operación de "alta intensidad"

En el marco de la denominada "Operación Relámpago", el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó que las represalias actuales contra bases militares y objetivos estratégicos son de alta intensidad. Este endurecimiento de la postura iraní se produce tras la muerte de la figura política Ali Larijani y el anuncio de nuevas contraofensivas.