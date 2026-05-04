Buque militar de EEUU ignoró advertencia de Irán y fue impactado por dos misiles

A su vez, el periodista de Axios, Barak Ravid, escribió en X que un alto funcionario estadounidense niega que un buque de su país haya sido alcanzado por misiles iraníes.

El 'Proyecto Libertad' de Trump

La semana pasada, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que una serie de países que no han querido involucrarse en el conflicto han solicitado ayuda a Washington para liberar sus buques atrapados en el estrecho de Ormuz, "en algo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos".

En ese contexto, el mandatario anunció el 'Proyecto Libertad', cuyo inicio está previsto para el lunes por la mañana, hora de Oriente Medio.

"Para el bien de Irán, del Medio Oriente y de Estados Unidos, hemos informado a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías restringidas, para que puedan continuar libre y eficazmente con sus negocios […]. He instruido a mis representantes para que les informen que haremos todos los esfuerzos posibles para llevar sus barcos y tripulaciones de manera segura fuera del estrecho", escribió en Truth Social.

Un nuevo orden para Ormuz

Por su parte, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció previamente que el líder supremo del país, Mojtabá Jameneí, establecerá un nuevo orden de gobierno para el golfo Pérsico.

"Las reglas y condiciones de la nueva gestión del golfo Pérsico se han establecido y se aplicarán en torno a la histórica orden del líder supremo de la Revolución Islámica", reza el comunicado.

En ese contexto agregaron que la Armada del CGRI controla actualmente 2.000 kilómetros de la frontera marítima de Irán con el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, y convertirá esta vía marítima en una fuente de sustento para el pueblo iraní.