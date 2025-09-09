Israel atacó Catar para eliminar a la cúpula de Hamás; Trump avaló el ataque

Al menos un oficial de las fuerzas especiales de seguridad interna de Catar murió y varios más resultaron heridos en el ataque de Israel de este martes contra la capital catarí, Doha, informó el Ministerio del Interior catarí en un comunicado.
"Según información preliminar, un oficial del servicio de seguridad interna de Catar (...) murió en el ataque mientras cumplía con sus funciones en el lugar. Otros oficiales de seguridad resultaron heridos", indicó el ente.
El organismo catarí recalcó que toma todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes extranjeros tras el ataque israelí.
Ataque de Israel
Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra el liderazgo superior del movimiento palestino Hamás en la capital catarí, Doha. Más tarde, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que Israel asume la responsabilidad por el ataque.
"Al inicio de la guerra, Israel dijo que daría con los responsables de ese horror. Hoy, Israel y yo hemos cumplido esa promesa", afirmó Netanyahu.
Por su parte, el ejército de Israel señaló que este tuvo como objetivo a "los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre" en Israel.
Las autoridades cataríes condenaron la agresión israelí y señalaron que creó un riesgo para la población civil.
Contradictorias versiones
Actualmente, hay informaciones contradictorias sobre el alcance del ataque y quiénes son los fallecidos.
El canal televisivo Al Jazeera comunicó, citando a fuentes, que los miembros de la delegación de Hamás, que durante el ataque estaban en las negociaciones sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego en la Franja de Gaza, salieron ilesos, información que fue confirmada por el propio movimiento palestino.
Según las declaraciones de un alto cargo israelí al Canal 12, Trump dio luz verde al ataque israelí en Catar.
(En base a Sputnik y CNN)