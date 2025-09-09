Israel atacó Catar para eliminar a la cúpula de Hamás; Trump avaló el ataque

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/1965404097735282881&partner=&hide_thread=false Reportan explosiones en Doha, capital de Catar



Podría tratarse de un ataque israelí contra funcionarios de Hamás, según el medio Axios. Hasta el momento no hay confirmación oficial. pic.twitter.com/Copqn9aQ49 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 9, 2025

Ataque de Israel

Este martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra el liderazgo superior del movimiento palestino Hamás en la capital catarí, Doha. Más tarde, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que Israel asume la responsabilidad por el ataque.

"Al inicio de la guerra, Israel dijo que daría con los responsables de ese horror. Hoy, Israel y yo hemos cumplido esa promesa", afirmó Netanyahu.

Por su parte, el ejército de Israel señaló que este tuvo como objetivo a "los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre" en Israel.

Las autoridades cataríes condenaron la agresión israelí y señalaron que creó un riesgo para la población civil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/descifraguerra/status/1965405776132153504&partner=&hide_thread=false ISRAEL ATACA CATAR



La fuerza aérea de Israel ha llevado a cabo un ataque contra el equipo negociador de Hamás en Doha, capital de Catar.



Desde el 18 de agosto Israel no ha respondido a la última propuesta de alto al fuego aceptada por los palestinos. pic.twitter.com/wdLCWrGTa5 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) September 9, 2025

Contradictorias versiones

Actualmente, hay informaciones contradictorias sobre el alcance del ataque y quiénes son los fallecidos.

El canal televisivo Al Jazeera comunicó, citando a fuentes, que los miembros de la delegación de Hamás, que durante el ataque estaban en las negociaciones sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego en la Franja de Gaza, salieron ilesos, información que fue confirmada por el propio movimiento palestino.

Según las declaraciones de un alto cargo israelí al Canal 12, Trump dio luz verde al ataque israelí en Catar.

(En base a Sputnik y CNN)