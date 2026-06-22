Keir Starmer renunció como primer ministro del Reino Unido

Como conclusión de su discurso de dimisión, indicó que tras dejar "el puesto más importante del país" dedicará más tiempo al "trabajo más importante" de ser "el mejor marido posible" y "el mejor padre posible". "También le brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional, sabiendo que heredará una Gran Bretaña mucho más fuerte y justa que la que heredé hace dos años, mejor preparada para los desafíos que se avecinan y con mayor capacidad para asegurar la reelección del Partido Laborista", subrayó y agradeció a todos sus amigos y colegas por su apoyo.

Crisis en el gobierno británico: varios ministros pedían a Starer su renuncia

Sky News informó previamente que la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, habría pedido a Starmer que dimita. Según el medio, la funcionaria habría transmitido ese mensaje al jefe de Gobierno en privado durante el fin de semana.

Además de Cooper, otros funcionarios de alto rango le instaron a que abandone el cargo. Entre ellos figuraban la ministra de Transporte, Heidi Alexander, que lo hizo el pasado viernes; la ministra del Interior, Shabana Mahmood, tras las elecciones locales del mes pasado; y el ministro de Energía, Ed Miliband, también después de esos comicios.

Por su parte, Andy Burnham, el alcalde de Gran Mánchester, se posiciona como un firme aspirante a suceder a Starmer, tras su victoria en la elección parcial del pasado jueves en la que obtuvo el escaño para el Parlamento británico por el distrito electoral de Makerfield.