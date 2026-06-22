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Mundo primer ministro | renunció | Reino Unido

No lo querían ni sus ministros

Keir Starmer renunció como primer ministro del Reino Unido

La renuncia de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido está vinculada a la creciente presión en la interna de su propio Gobierno.

Keir Starmer, ya no será el primer ministro del Reino Unido.

Keir Starmer, ya no será el primer ministro del Reino Unido.
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Keir Starmer anunció este lunes 22 de junio su renuncia como primer ministro del Reino Unido al enfrentarse a una presión cada vez mayor dentro de su propio Gobierno, donde varios ministros de alto rango le pidieron que abandone el cargo.

"Esta mañana hablé con su majestad el rey para informarle de mi decisión", indicó el político que asumió el poder hace poco menos de dos años y fue el sexto primer ministro en 10 años.

Starmer también renunció como líder del Partido Laborista, pero confirmó que seguirá en el cargo hasta que el partido elija nuevo líder en septiembre. "Esto garantizará que haya un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre", expresó. Además, afirmó que hará "todo lo posible para asegurar una transición de poder ordenada".

Como conclusión de su discurso de dimisión, indicó que tras dejar "el puesto más importante del país" dedicará más tiempo al "trabajo más importante" de ser "el mejor marido posible" y "el mejor padre posible". "También le brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional, sabiendo que heredará una Gran Bretaña mucho más fuerte y justa que la que heredé hace dos años, mejor preparada para los desafíos que se avecinan y con mayor capacidad para asegurar la reelección del Partido Laborista", subrayó y agradeció a todos sus amigos y colegas por su apoyo.

Crisis en el gobierno británico: varios ministros pedían a Starer su renuncia

Sky News informó previamente que la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, habría pedido a Starmer que dimita. Según el medio, la funcionaria habría transmitido ese mensaje al jefe de Gobierno en privado durante el fin de semana.

Además de Cooper, otros funcionarios de alto rango le instaron a que abandone el cargo. Entre ellos figuraban la ministra de Transporte, Heidi Alexander, que lo hizo el pasado viernes; la ministra del Interior, Shabana Mahmood, tras las elecciones locales del mes pasado; y el ministro de Energía, Ed Miliband, también después de esos comicios.

Por su parte, Andy Burnham, el alcalde de Gran Mánchester, se posiciona como un firme aspirante a suceder a Starmer, tras su victoria en la elección parcial del pasado jueves en la que obtuvo el escaño para el Parlamento británico por el distrito electoral de Makerfield.

FUENTE: RT en Español

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