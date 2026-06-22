UTU inauguró nuevo edificio en El Pinar tras inversión de $96 millones.

La creciente demanda de UTU

Al momento de las oratorias, Caggiani destacó la relevancia de continuar ampliando la infraestructura educativa en áreas con fuerte crecimiento poblacional. En ese sentido, señaló que la obra comenzó a gestarse en el período de gobierno anterior y culminó en la actual administración. “Esto es parte de los valores que construye y transmite la educación pública”, afirmó.

El jerarca también remarcó la creciente demanda por la educación técnica en el país. Según indicó, uno de cada diez estudiantes que culminan Primaria aspira a ingresar a UTU, aunque la disponibilidad de cupos no siempre permite absorber esa demanda, por lo que consideró especialmente importantes las ampliaciones de este tipo.

Verderese explicó que la construcción forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la oferta educativa en las comunidades. La Escuela Técnica de El Pinar fue creada en 2022 y hasta ahora funcionaba en un local alquilado. Ante el aumento de la matrícula, se concretó el traslado a un edificio propio, mientras que la sede anterior pasó a funcionar como anexo.

Mucho más que un nuevo local

Por su parte, la directora en funciones del centro, Rocío Estévez, sostuvo que “la inauguración de este edificio representa mucho más que la apertura de un espacio físico. Materializa una visión democrática, esfuerzos compartidos, compromisos con la educación técnica y tecnológica y la firme convicción de que invertir en la formación de nuestros jóvenes es construir un mejor futuro para todos”.

Moreno valoró la articulación entre distintos organismos públicos para concretar el proyecto. Según recordó, el terreno donde se construyó el edificio pertenecía al Gobierno de Canelones y fue cedido en comodato para posibilitar la obra. “Fue un proyecto que nació desde lo local donde el actual presidente de la República, antes Intendente, fue fundamental para que esto sucediera”, señaló.

El intendente en funciones agregó que la iniciativa refleja la coordinación entre el municipio, la Intendencia y el gobierno nacional, un modelo que consideró clave para impulsar políticas vinculadas a la educación.

En representación del estudiantado, Lara Zurraco destacó el impacto que tiene la formación recibida en la institución. “Si tuviera que resumir en una sola frase lo que es estudiar en esta UTU, diría que salimos mucho mejor preparados. Acá aprendemos a ser, a actuar y a resolver problemas de verdad, a usar herramientas que nos sirvan después en la vida”, expresó.