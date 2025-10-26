La hora de la verdad en Argentina: ¿Qué se juega Javier Milei en las elecciones legislativas de este domingo?

También se renovarán 24 de los 72 escaños de la Cámara Alta, correspondientes a ocho provincias. En el caso de los senadores, el periodo es de seis años.

Por primera vez en una elección nacional, se usará la llamada “Boleta Única Papel”, un sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias. Esto tiene como objetivo simplificar la votación y asegurar que todas las listas estén disponibles para todos los votantes.

Lo que se juega Javier Milei

La Libertad Avanza cuenta con 37 escaños en la Cámara de Diputados. El partido del presidente Javier Milei espera conseguir un tercio de los escaños, es decir, 86 curules, gracias a la alianza con Propuesta Republicana (PRO), el partido conservador de Macri.

El frente peronista Fuerza Patria se presenta como la principal fuerza de oposición. Con 46 escaños, renueva casi la mitad de sus diputados en la Cámara Baja. La situación es similar en el Senado, en el que, con 15 escaños en juego, buscará salvaguardar el 44% de sus senadores.

Para el peronismo, firmemente opuesto a la política de austeridad impuesta por Javier Milei, un triunfo le permitiría consolidarse como principal fuerza opositora al presidente, lo que supondría un empujón al movimiento de cara a las elecciones presidenciales del 2027. La figura de Axel Kicillof emergió como un nuevo líder del peronismo luego de la aplastante victoria en las legislativas de la provincia de Buenos Aires y hoy tendrá la oportunidad de consolidar su liderazgo si repite el triunfo.

Otra dimensión que se podría ver afectada tras conocerse los resultados corresponde a la relación entre Argentina y Estados Unidos, por la afinidad ideológica de Javier Milei y Donald Trump

El presidente estadounidense ha otorgado un importante auxilio financiero para apoyar la frágil economía argentina. Se ha abierto una línea de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares entre ambos países para evitar una devaluación descontrolada del peso argentino.

Trump ha condicionado el apoyo al triunfo de Milei. “Si no gana, no vamos a perder el tiempo”, aseguró.