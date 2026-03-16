La impudicia de Trump al hablar de Cuba: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"

"Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso estaría bien. Sería un gran honor tomar Cuba de alguna forma. Me refiero a que, ya sea liberándola o tomándola; creo que podría hacer lo que quisiera con ella", afirmó el presidente de EEUU, Donald Trump. Igualmente, se negó a decir si actuará contra Cuba como lo hizo con Venezuela o Irán.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"No puedo decirles eso. Puedo decirles que están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero. No tienen petróleo. No tienen nada. Tienen tierras hermosas. Tienen paisajes hermosos. Es una isla hermosa. Creo que tienen gente maravillosa", respondió Trump a una pregunta sobre el tema.
Asimismo, se refirió a que ha sido gobernada por líderes "muy violentos", mencionando a Fidel Castro y a su hermano Raúl. "Extremadamente violentos. Así es como gobernaban. Recurrieron a la violencia", añadió.
El mandatario consideró que "tendrá el honor" de tomar a Cuba, y hacer con la isla "lo que quiera" cuando sea libre.
Tanto el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como Trump, confirmaron recientemente la existencia de conversaciones bilaterales directas para encontrar soluciones a sus diferencias.
"Creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial el pasado domingo, tras varios días comentando que centrará su atención en Cuba tras la escalada bélica en Irán.
A su vez, Díaz-Canel declaró el pasado viernes que el país lleva tres meses sin recibir petróleo desde el extranjero, lo cual empeoró la crisis energética con largos apagones y recurrentes colapsos de la red energética nacional.
Trump y su orden ejecutiva
El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.
El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales" y de permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y China.
(En base a Sputnik y RT)