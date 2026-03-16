La impudicia de Trump al hablar de Cuba: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"

El mandatario consideró que "tendrá el honor" de tomar a Cuba, y hacer con la isla "lo que quiera" cuando sea libre.

Tanto el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como Trump, confirmaron recientemente la existencia de conversaciones bilaterales directas para encontrar soluciones a sus diferencias.

"Creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", dijo Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial el pasado domingo, tras varios días comentando que centrará su atención en Cuba tras la escalada bélica en Irán.

A su vez, Díaz-Canel declaró el pasado viernes que el país lleva tres meses sin recibir petróleo desde el extranjero, lo cual empeoró la crisis energética con largos apagones y recurrentes colapsos de la red energética nacional.

Trump y su orden ejecutiva

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales" y de permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y China.

(En base a Sputnik y RT)