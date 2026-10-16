La ministra de Defensa Sandra Lazo destaca el legado de la Gran Marcha

Para la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, el legado de perseverancia, disciplina y vocación de paz de la Gran Marcha del Ejército Rojo de China trasciende fronteras. Además, destaca que la cooperación en defensa entre China y Uruguay sigue creciendo, sobre todo en formación académica y sanidad militar.
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"Sin duda que la conmemoración de estos 90 años de la marcha de la victoria, allá por 1936, es un legado para, indudablemente para el mundo chino, para el Ejército chino, pero también para el mundo. ¿Y por qué digo esto? Por qué es un legado que representa en todo caso la perseverancia, la lucha frente a la adversidad, la disciplina, el profesionalismo. Y todo eso hace que de alguna manera deje enseñanzas que pueden ser perfectamente aplicables a las coyunturas existentes, pero también no deja de ser un mensaje de paz o de pensar en la paz como algo duradero y como la culminación, en definitiva, de una serie de conflictos que contaron con esa presencia del Ejército Popular", dijo Sandra Lazo, ministra de Defensa de Uruguay.
Soberanía y no dependencia
"Creo que Uruguay tiene pautas muy claras desde el punto de vista de lo que significa la política exterior y la Defensa tiene una concepción muy vinculada a esos conceptos de soberanía, de no dependencia, de equilibrio en un mundo que a veces parece tan desequilibrado desde el punto de vista de dónde ponen el foco algunos países que están involucrados en los diferentes conflictos que hoy están desperdigados por este mundo. Por lo tanto Uruguay conserva en ese marco un equilibrio importante, basta ver qué pasa con nuestros efectivos en las misiones de paz, no son parte de los conflictos, sino que son quienes de alguna manera establecen ese equilibrio que preserva a la sociedad civil", dijo Sandra Lazo.
"Creo que la resiliencia de todo un pueblo, pero una resiliencia que tiene una connotación proactiva desde el punto de vista de la profesionalización, del compromiso, de la dignidad también basada en ese eje que significa la paz. Me parece que son las cosas que hoy podemos rescatar como legado, perseverancia, profesionalismo, también si se quiere esa forma de proyectarse sin, de alguna manera tener injerencia en lo que sucede en otros territorios, sino más bien en definitiva establecer una paz duradera que cada pueblo define como quiere llevar adelante su destino", afirmó Sandra Lazo.
Fuente: CGTN