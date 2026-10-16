La ministra de Defensa Sandra Lazo destaca el legado de la Gran Marcha

"Sin duda que la conmemoración de estos 90 años de la marcha de la victoria, allá por 1936, es un legado para, indudablemente para el mundo chino, para el Ejército chino, pero también para el mundo. ¿Y por qué digo esto? Por qué es un legado que representa en todo caso la perseverancia, la lucha frente a la adversidad, la disciplina, el profesionalismo. Y todo eso hace que de alguna manera deje enseñanzas que pueden ser perfectamente aplicables a las coyunturas existentes, pero también no deja de ser un mensaje de paz o de pensar en la paz como algo duradero y como la culminación, en definitiva, de una serie de conflictos que contaron con esa presencia del Ejército Popular", dijo Sandra Lazo, ministra de Defensa de Uruguay.