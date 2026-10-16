El proceso judicial contra el exsenador y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, ha dado un paso decisivo hacia su definición. En una reciente audiencia, el juez de Crimen Organizado de 1. Turno, Alejandro Asteggiante, confirmó que el juicio oral dará inicio el próximo 16 de noviembre. Además, el magistrado resolvió hacer lugar a la solicitud de la defensa e incorporar una nueva pieza probatoria al expediente.
Justicia
La Justicia fijó la fecha para el juicio contra Charles Carrera
El juez Alejandro Asteggiante resolvió hacer lugar a la solicitud de la defensa e incorporar una nueva pieza probatoria al expediente.