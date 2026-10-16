La Justicia fijó la fecha para el juicio contra Charles Carrera

Juez admitió prueba

Durante la jornada, la Fiscalía cuestionó en primera instancia el ingreso del documento por no haber tenido acceso previo y argumentó que su existencia ya era conocida en el proceso. Sin embargo, el equipo fiscal decidió no oponerse a su incorporación formal con el fin de evitar dilaciones en la causa. Ante esto, el juez Asteggiante resolvió admitir la prueba, la cual será leída e incorporada formalmente al desarrollo de las audiencias del juicio.