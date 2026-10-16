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Sociedad

Justicia

La Justicia fijó la fecha para el juicio contra Charles Carrera

El juez Alejandro Asteggiante resolvió hacer lugar a la solicitud de la defensa e incorporar una nueva pieza probatoria al expediente.

El exsenador Charles Carrera.

El exsenador Charles Carrera.

 DIego Lafalche / FocoUy
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El proceso judicial contra el exsenador y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, ha dado un paso decisivo hacia su definición. En una reciente audiencia, el juez de Crimen Organizado de 1. Turno, Alejandro Asteggiante, confirmó que el juicio oral dará inicio el próximo 16 de noviembre. Además, el magistrado resolvió hacer lugar a la solicitud de la defensa e incorporar una nueva pieza probatoria al expediente.

La prueba admitida consiste en una resolución judicial que intimó al Ministerio del Interior a presentar documentación oficial sobre el otorgamiento de autorizaciones especiales en el Hospital Policial. El documento busca aportar elementos sobre la fundamentación y los mecanismos de control que regían este tipo de permisos institucionales, un aspecto clave en la argumentación de la defensa para contextualizar la actuación de Carrera durante su gestión en la cartera.

Juez admitió prueba

Durante la jornada, la Fiscalía cuestionó en primera instancia el ingreso del documento por no haber tenido acceso previo y argumentó que su existencia ya era conocida en el proceso. Sin embargo, el equipo fiscal decidió no oponerse a su incorporación formal con el fin de evitar dilaciones en la causa. Ante esto, el juez Asteggiante resolvió admitir la prueba, la cual será leída e incorporada formalmente al desarrollo de las audiencias del juicio.

Cabe recordar que la causa gira en torno a la atención médica y asistencia económica brindada en el Hospital Policial a un civil víctima de una bala perdida en La Paloma en 2012. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa, imputando delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada. Con la fijación del calendario, la causa entra formalmente en su recta final tras meses de intensos debates probatorios.

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