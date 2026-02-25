Lo que está pasando con los niños con cáncer en Cuba y casi no se cuenta

El recrudecimiento del bloqueo económico y energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba, especialmente desde la primera administración de Donald Trump, ha tenido consecuencias directas sobre el sistema sanitario de la isla, golpeando con particular dureza el tratamiento del cáncer pediátrico.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Autoridades sanitarias alertan que el país había logrado que cerca del 80 % de los niños y adolescentes con cáncer sobrevivieran a la enfermedad, pero esa cifra ha descendido al 65 % en los últimos años. La caída se asocia a la creciente dificultad para acceder a medicamentos, insumos médicos, equipamiento especializado y fuentes energéticas estables.
Instituto Nacional de Oncología atiende los casos más complejos
En la sala pediátrica del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología se concentran los casos más complejos remitidos desde todo el territorio nacional. Cada año se diagnostican entre 350 y 400 nuevos pacientes infantiles, mientras unos 1.400 requieren condiciones de vida y atención médica altamente especializadas.
La jefa del Servicio de Oncopediatría, Mariuska Forteza Sáez, describe el periodo posterior a la pandemia de covid-19 como “bien complejo”, marcado por la insuficiencia de fármacos de quimioterapia, la inestabilidad en su suministro y problemas en equipos de radioterapia afectados por obsolescencia y falta de piezas.
Ante la escasez, los especialistas se han visto obligados a modificar protocolos terapéuticos y sustituir tratamientos por medicamentos menos efectivos. Esta situación repercute no solo en los resultados clínicos, sino también en la carga emocional de médicos, pacientes y familias.
Dificultades para completar los ciclos terapéuticos
Liset Rodríguez, madre de un niño en tratamiento, relata las dificultades para completar los ciclos terapéuticos: su hijo debió atravesar tres fases con medicamentos distintos por la falta de disponibilidad, una realidad que obliga a racionar recursos destinados a múltiples pacientes.
Pese a las limitaciones, personal médico, enfermería, artistas y grupos solidarios trabajan para aliviar el impacto psicológico del tratamiento. La jefa de Enfermería de la sala pediátrica, Dayné Quintero Vázquez, subraya que la atención se ha mantenido con constancia, incluso en momentos críticos de desabastecimiento.
Aunque el 65 % de supervivencia infantil aún sitúa al país por encima de las metas internacionales fijadas por la Organización Mundial de la Salud, el sistema sanitario cubano considera el descenso un retroceso grave que se traduce en vidas perdidas y en mayores dificultades para sostener los programas oncológicos pediátricos.