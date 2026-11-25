Entre tales prácticas señaló planes industriales, subsidios, préstamos preferenciales, represión financiera, protecciones laborales insuficientes y la falta de control sobre el exceso de capacidad global o de economías no de mercado.

China en la mira

En casos específicos como China, también se mencionan transferencia forzada de tecnología, robo de propiedad intelectual, prácticas cambiarias, laxitud ambiental y apoyo a empresas estatales o expansión en terceros países.

El Gobierno prevé que los aranceles entren en vigor en enero como muy pronto, dijo el funcionario. Antes de imponerlos, el Gobierno debe completar un proceso de notificación pública y recepción de comentarios, además de celebrar audiencias, señaló.

El anuncio se produce después de que Trump y el líder de China, Xi Jinping, adoptaran un tono especialmente amistoso durante su reciente reunión. Trump, por su parte, se atribuyó el mérito de la restitución de Jensen Huang como CEO de Nvidia el lunes, pese a la preocupación de ambos partidos sobre si China está utilizando chips avanzados de Nvidia para reforzar sus capacidades militares mediante la elusión de las restricciones a las exportaciones.

(Con información de Sputnik y CNN)