La estrategia consistía en privarlos de ingresos publicitarios, relegar sus contenidos en los resultados de búsqueda en internet y los sistemas de recomendación, y bloquear a aquellos que incumplieran las políticas de las plataformas.

Los archivos desclasificados de la USAID

La USAID, encargada de gestionar la ayuda exterior, cesó sus operaciones el 1 de julio de 2025 por decisión del presidente Donald Trump.

Recientemente, se hicieron públicos los archivos internos del organismo, cuya página de presentación señala que las administraciones anteriores lo utilizaron "como arma para promover una agenda radical fundamentalmente contraria a los valores estadounidenses".

Los documentos contienen información sobre cómo la agencia buscaba intervenir en la moderación de contenidos en redes sociales, financiaba medios de comunicación y trataba de influir en la opinión pública en colaboración con gigantes tecnológicos.