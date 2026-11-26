La organización Global Disinformation Index (GDI) propuso a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) clasificar como "desinformación" los contenidos que presentaran "narrativas adversarias". Así los revelaron los documentos internos de la extinta entidad gubernamental publicados recientemente.
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"Consideramos la desinformación en el contexto de las 'narrativas adversarias' (en contraposición a la dicotomía 'verdadero/falso')", señala la nota conceptual elaborada por la GDI. En la presentación para la USAID, la organización califica de "excesivamente simplista" la distinción entre lo verdadero y lo falso como criterio para identificar la desinformación y propone abandonar este enfoque.
En ese mismo documento, la organización propuso tres mecanismos de actuación contra los medios de comunicación que considera fuentes de desinformación.
La estrategia consistía en privarlos de ingresos publicitarios, relegar sus contenidos en los resultados de búsqueda en internet y los sistemas de recomendación, y bloquear a aquellos que incumplieran las políticas de las plataformas.
Los archivos desclasificados de la USAID
La USAID, encargada de gestionar la ayuda exterior, cesó sus operaciones el 1 de julio de 2025 por decisión del presidente Donald Trump.
Recientemente, se hicieron públicos los archivos internos del organismo, cuya página de presentación señala que las administraciones anteriores lo utilizaron "como arma para promover una agenda radical fundamentalmente contraria a los valores estadounidenses".
Los documentos contienen información sobre cómo la agencia buscaba intervenir en la moderación de contenidos en redes sociales, financiaba medios de comunicación y trataba de influir en la opinión pública en colaboración con gigantes tecnológicos.