A las preocupaciones por la seguridad y la integridad de la persona recluida se suman las tareas cotidianas de preparar paquetes, trasladar pertenencias y afrontar las visitas, explicó la entrevistada. "La inseguridad dentro de las cárceles es muy jodida, es como que tuvieras una espada de Damocles: en un minuto, una llamada de teléfono te puede cambiar absolutamente la vida", dijo en referencia a la posibilidad de recibir la noticia de su fallecimiento, de algún conflicto o de un traslado. "Las cárceles, en este momento del Uruguay, están en un estado de emergencia", agregó.

No obstante, la vocera de Familias Presentes valoró el trabajo que está realizando la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, dijo que desde el colectivo comparten "un montón de planteos" y aseguró que "ella puede hacer lo que puede hacer". "Agarró unas cárceles en el peor nivel de seguridad que puede tener una cárcel. La inseguridad que tenemos en este país empieza por las cárceles. Están en las condiciones donde en Brasil se formó el Comando Capital, donde en Chile se formó el Comando Aragua, porque desde las cárceles se empiezan a cometer delitos y funcionan organizaciones".

Durán también cuestionó el hacinamiento en el que viven sus familiares y el endurecimiento progresivo de las penas, que, según sostuvo, dificultan la implementación de programas de rehabilitación y profundizan los problemas de convivencia."En este momento tenés prácticamente 17.000 personas privadas de libertad [...] El tema del hacinamiento es la causa número uno para no poder implementar ningún programa de nada. Porque a veces tenés una cantidad de funcionarios policiales o civiles que tienen voluntad de hacer un montón de cosas, pero si no tienen personal para irlos a buscar al módulo y llevarlos hasta el modulo universitario para que puedan estudiar, ¿cómo lo hacen? Cómo en un lugar donde debería haber cuatro personas, hay doce, ¿cómo podes implementar algo?", cuestionó.

"Lamentablemente, todos los partidos políticos, porque acá no se salva ninguno, desde el retorno a la democracia, han ido acrecentando las penas, endureciéndolas, cortando los institutos liberatorios, y ya llegamos a un extremo que ni siquiera hay personal para ver cómo va su pena y si ya tiene derecho a pedir una anticipada. Ni siquiera hay personal para eso. Entonces tenés un montón de gente generando un montón de problemas. Porque evidentemente la convivencia en lugares así es difícil [...] Vivís en condiciones donde falta el agua potable, la comida es de pésima calidad, no tenés salidas al patio, por supuesto que no tenés un ventilador con estos calores ni nada por el estilo. Eso genera que la convivencia exacerba todo lo peor de vos", añadió.

Microtráfico y endurecimiento de penas

Otro de los aspectos que abordó fue el impacto que tiene sobre las mujeres el endurecimiento de las penas por delitos vinculados microtráfico, ya que son estas quienes suelen ingresas sustancias a los recintos carcelarios. "¿Y quiénes son las que van? Las mujeres, que muchas veces tienen que entrar [la droga] porque es la forma de subsistir que tienen, de mantener a sus hijos, de pagar el alquiler y de comer todos los días".

Para ella, el castigo recae sobre personas que ocupan posiciones vulnerables mientras las estructuras de mayor escala del narcotráfico no reciben el mismo tratamiento. "[Hay] más delito de adentro que de afuera. Se manda a matar gente, se transportan estupefacientes de un lado para el otro como si tal cosa. ¿A ustedes les parece que los familiares podemos entrar los kilos de droga que hay adentro de las cárceles? Cuando pasas por un escáner, por una revisión de cuerpo...", expresó.

Por otro lado, defendió la necesidad de revisar el endurecimiento de las penas y cuestionó su efectividad. "Nosotros conocemos gente que está presa por haber robado un perro. A esa persona que robó un perro, porque precisaba plata para drogarse, lo mandas un año al Comcar y le cambiaste la vida para siempre, por las cosas que vive: pasando hambre, pasando mal, hacinamiento, violencia permanentemente, ¿Que puede salir de eso?".

Los principales cometidos de la cárcel, dijo Durán, son "rehabilitar a la persona que falló a las normas sociales y no permitir que se cometa delito". A su entender, en nuestro país, "ninguno de los dos motivos se cumple".

Además de la incidencia política, Familias Presentes brinda orientación y acompaña a familiares que atraviesan emergencias dentro del sistema penitenciario. Durán explicó que cuentan con un teléfono de atención (099 077 000) para recibir consultas por problemas de salud, falta de medicamentos, amenazas o situaciones de inseguridad, y que gestionan los contactos con las autoridades correspondientes. Según afirmó es un trabajo que realizan "de forma militante y gratuita".