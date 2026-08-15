Zelenski dice que Ucrania no sobrevivirá al invierno si Estados Unidos no le vende más misiles

El pedido

«Si nos venden el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos rusos», afirmó Zelenski, quien reconoció que, a pesar de sus esfuerzos diarios, no logra alcanzar esas cifras. «Me lleva meses, hago millones de llamadas. Intento intercambiar algo por misiles. Hago cosas de las que ni siquiera puedo hablar», explicó.

Estos esfuerzos también se han visto afectados por la alta demanda de estos proyectiles en Medio Oriente, mientras continúa la guerra entre Estados Unidos e Irán, conflicto que se ha extendido hacia intereses e instalaciones estadounidenses en distintos países de la región.

Zelenski también señaló que todavía supone todo un «desafío» saber cómo podrá poner en marcha el aparente visto bueno que el presidente estadounidense, Donald Trump, le concedió hace dos meses durante la cumbre de la OTAN en Ankara para fabricar de manera independiente estos proyectiles Patriot en territorio ucraniano.

«Espero conseguirlo (…) representa para mí un gran desafío, uno de los más grandes que he tenido desde el comienzo de esta guerra», reconoció el presidente ucraniano, quien aprovechó para reclamar una mayor implicación de Washington en la resolución del conflicto.

En ese sentido, volvió a insistir en que solo Trump es capaz de ejercer la presión suficiente sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para que detenga los ataques. «No quiere detener esta guerra y no se lo está presionando lo suficiente», advirtió Zelenski, quien no descarta que Moscú pueda extender el conflicto hacia la OTAN.

«No sabe cómo terminar esta guerra sin una gran ocupación o una gran victoria para su sociedad. Le resulta más sencillo encontrar un país más pequeño, no importará si ese país pertenece o no a la OTAN. Quiere una victoria rápida, con la certeza absoluta de que ganará, ocupará, destruirá o controlará», aseveró.

Ataques en Odesa contra «gente corriente»

Por otro lado, el presidente ucraniano se hizo eco este jueves, a través de sus redes sociales, de un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia contra «gente corriente», esta vez en Odesa, donde se confirmó la muerte de dos personas después de que un dron impactara contra un tren.

«Había 340 personas en el tren. Y quienquiera que estuviera operando ese dron realmente no podía ignorar que el objetivo era completamente civil», denunció Zelenski, quien lamentó la muerte del maquinista y su ayudante.

«Cada día, los rusos atacan la vida de gente común simplemente para aterrorizar», afirmó Zelenski, quien cifró en 130 los drones que Moscú lanzó durante la pasada noche sobre once regiones ucranianas.

En línea con mensajes anteriores, Zelenski también dirigió sus críticas hacia sus socios internacionales por la supuesta falta de apoyo que está recibiendo Ucrania para hacer frente a este tipo de ataques, cada vez más frecuentes.

«Lamentablemente, no todos estos ataques reciben una respuesta contundente del mundo. Se necesita más apoyo en defensa aérea y más presión sobre Rusia si el mundo habla en serio sobre detener esta guerra en Europa», sostuvo.

Nota de ElTiempoAr