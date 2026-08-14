¿Y esto?: El estrecho de Ormuz será "muy pronto" territorio de EEUU, dice Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este viernes que "muy pronto" declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense.
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"Y después de derrotar a Irán, que está siendo derrotado estrepitosamente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los EEUU", dijo Trump durante un discurso en la Academia de Policía del Condado de Nassau en Nueva York.
El mandatario agregó que en la actualidad ya EE.UU. es dueño del estrecho. "En esencia, eso es lo que es. Tenemos el bloqueo. Ningún barco puede pasar a menos que nosotros lo permitamos", dijo.
La situación en torno al estrecho de Ormuz sigue siendo tensa al tiempo que Irán y EEUU mantienen negociaciones indirectas a través de países mediadores.
Trump y el precio del petróleo
Durante su intervención, Trump también defendió el alza del precio de los combustibles producto de la intervención militar de EE.UU. en Irán y el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz. "Si tienes que pagar un poco más por la gasolina, jamás me disculparé. Hice lo correcto", afirmó el mandatario al asegurar, según sus palabras, que Irán es "el patrocinador de terror número uno en el mundo".
El mandatario insistió en la versión de que Irán es "un país malvado" y "no puede tener armas nucleares". "Lo que estamos haciendo es un gran servicio para el mundo, no solo para nosotros, sino para el mundo entero", argumentó.
Trump también alardeó sobre la agresión de EE.UU. a Irán y que con ese conflicto están "ganando a lo grande". En ese sentido dijo que los que más "saben" cómo las tropas estadounidense lo están "haciendo bien" son los iraníes.
Ataques desde julio
Ambos países reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que sus respectivos presidentes firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y a Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
Últimamente, EEUU suspendió sus ataques contra Irán afirmando que buscaba supuestamente dar una oportunidad a las negociaciones.
(Sputnik y RT)