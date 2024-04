Macron anuncia que Europa "está moribunda" y augura su debilitamiento en la próxima década

Macron y la principal amenaza de Europa

En su opinión, en la próxima década, "existe un enorme riesgo" de que Europa quede "debilitada o incluso relegada", porque se encuentra en un "momento de trastorno sin precedentes en el mundo". Según Macron, la "principal amenaza" para la seguridad europea es el conflicto ucraniano, y "la condición sine qua non es que Rusia no lo gane".Además, el mandatario añadió que "los riesgos de empobrecimiento para Europa son elevados", ya que "invertimos muy poco, no defendemos suficientemente nuestros intereses". Por ello, la UE necesita una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo, así como mantener la independencia estratégica y tecnológica, consideró Macron. A su juicio, la UE debe asociarse con terceros países, también en el ámbito de la defensa, y demostrar que "nunca ha sido vasalla de Estados Unidos".