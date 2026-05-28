El Departamento de Estado de EEUU designará como organizaciones terroristas a las dos mayores facciones del narcotráfico de Brasil, el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), reportaron el jueves medios brasileños. La medida se toma un día después de que el senador Flávio Bolsonaro se reuniera en EEUU con el secretario de Estado, Marco Rubio.
EEUU designará como "organizaciones terroristas" a cárteles brasileños PCC y Comando Vermelho
La clasificación de terroristas entrará en vigor el próximo 5 de junio, según informaron medios locales brasileños.