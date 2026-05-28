Mundo

EEUU designará como "organizaciones terroristas" a cárteles brasileños PCC y Comando Vermelho

La clasificación de terroristas entrará en vigor el próximo 5 de junio, según informaron medios locales brasileños.

El PCC será declarado terrorista por EEUU.
El Departamento de Estado de EEUU designará como organizaciones terroristas a las dos mayores facciones del narcotráfico de Brasil, el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), reportaron el jueves medios brasileños. La medida se toma un día después de que el senador Flávio Bolsonaro se reuniera en EEUU con el secretario de Estado, Marco Rubio.

EEUU definirá a estos grupos como "terroristas globales especialmente designados" y como "organizaciones terroristas extranjeras", y la nueva clasificación entrará en vigor el 5 de junio, según recogen medios como G1 y UOL.

Al anunciar la medida, el Departamento de Estado destacó que el CV y el PCC están "entre las organizaciones criminales más violentas de Brasil", que tienen "miles de integrantes" y que realizan "ataques brutales" contra policías, autoridades públicas y civiles.

La nota también afirma que la administración que preside Donald Trump continuará "usando todas las herramientas disponibles" para proteger su país y sus intereses nacionales, manteniendo drogas ilícitas fuera de sus calles e interrumpiendo las fuentes de financiación "de narcoterroristas brasileños".

Bolsonaro y los terroristas

La medida se toma un día después de que el senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se reuniera en EEUU con el secretario de Estado (canciller), Marco Rubio.

El político brasileño también se reunió con Trump esta semana, y dijo haberle pedido personalmente que clasificara al CV y al PCC como organizaciones terroristas.

El Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva era contrario a la medida porque teme que sirva de pretexto para amenazar la soberanía brasileña.

(Sputnik)

