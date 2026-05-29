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Mundo Donald Trump | bloqueo | Irán

Con condiciones

Trump anunció el final del bloqueo naval a Irán

A cambio, el presidente de EEUU, Donald Trump, exigió a Irán cumplir con una serie de condiciones, entre ellas, aceptar nunca poseer armas o bombas nucleares.

Irán deberá responder a las exigencias de Trump a cambio del fin del bloqueo naval.

Irán deberá responder a las exigencias de Trump a cambio del fin del bloqueo naval.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció este viernes 29 de mayo el levantamiento del bloqueo naval impuesto contra Irán, aunque condicionó la medida al cumplimiento por parte del régimen Teherán de varias exigencias relativas al estrecho de Ormuz y el programa nuclear.

Las condiciones a Irán para el desbloqueo naval

En una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que la República Islámica deberá comprometerse a no desarrollar "nunca" armas ni bombas nucleares.

Además, exigió la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz para permitir el tránsito marítimo sin restricciones ni peajes en ambas direcciones.

En este sentido, Trump señaló que los barcos retenidos debido al bloqueo naval estadounidense podrán comenzar a regresar a sus destinos una vez levantadas las restricciones.

Minas en el estrecho de Ormuz

A su vez, el mandatario aseguró que las minas navales colocadas en la zona deberán ser eliminadas.

Según afirmó, fuerzas estadounidenses ya destruyeron varias de ellas mediante operaciones de desminado submarino, mientras que Irán se encargará de retirar las restantes.

FUENTE: RT en Español

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