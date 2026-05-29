El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció este viernes 29 de mayo el levantamiento del bloqueo naval impuesto contra Irán, aunque condicionó la medida al cumplimiento por parte del régimen Teherán de varias exigencias relativas al estrecho de Ormuz y el programa nuclear.
Con condiciones
Trump anunció el final del bloqueo naval a Irán
A cambio, el presidente de EEUU, Donald Trump, exigió a Irán cumplir con una serie de condiciones, entre ellas, aceptar nunca poseer armas o bombas nucleares.