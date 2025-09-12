Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Maduro | EEUU | Venezuela

Congreso Extraordinario

Maduro llamó a la resistencia armada frente a agresión de EEUU y comparó a Venezuela con Vietnam

Nicolás Maduro cuestionó amenazas de EEUU y comparó a Venezuela con Vietnam, destacando su carácter pacífico pero “fiero” frente a las agresiones externas.

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves un plan de acción para consolidar el Poder Popular, preparar al país para una eventual lucha armada y defender la soberanía nacional frente a las amenazas militares de Estados Unidos (EEUU), que ha desplegado buques militares en aguas del caribe.

Durante el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) —que en ocasión de este 11 de setiembre rindió homenaje al presidente chileno Salvador Allende—, el jefe de Estado propuso tres tareas centrales y llamó a la activación de miles de comunidades para garantizar la paz con dignidad.

El presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) enfatizó en la necesidad no ceder al imperialismo y defender la soberanía del país: “Jamás nos vamos a humillar al imperio, andaremos de pie en batalla activa”.

Asimismo, comparó a Venezuela con Vietnam, destacando su carácter pacífico pero “fiero” frente a las agresiones externas, al tiempo que cuestionó la legitimidad de las amenazas estadounidenses contra los pueblos del mundo.

Maduro anunció tres tareas centrales

En esa línea, anunció que el sábado y domingo próximos se realizarán debates y consultas en más de 60 mil comandos del PSUV para definir las líneas de acción futuras. En ese sentido propuso tres tareas centrales:

Consolidar la capacidad de Gobierno: En el marco de las “7 Transformaciones” (7T), enfatizó la necesidad de resolver los problemas del pueblo sin detener la gestión gubernamental.

Fortalecer el Poder Popular y las comunas: Busca consolidar un nuevo proceso popular basado en la organización comunal.

Preparación para la lucha armada: el presidente Maduro instó al PSUV y a la nación a prepararse para pasar de formas de lucha no armadas a una lucha armada si fuera necesario, subrayando la “responsabilidad histórica” de defender la dignidad de Venezuela.

Venezuela tiene un concepto estratégico de defensa, de la seguridad del país que se ha construido desde décadas”, dijo el mandatario y agregó que el mismo fue fundado por el comandante Hugo Chávez, sustituyendo la antigua doctrina que consideraba al pueblo como el enemigo interno, y que convertía a las fuerzas armadas y al Estado en una sucursal de Washington.

En ese sentido, destacó que el país rompió con la visión colonial, lo que dio paso a que hoy la nación tenga “la doctrina de defensa más avanzada de toda América Latina y el Caribe” junto a Cuba, Nicaragua y el ALBA.

Activación 260 mil estructuras territoriales para la defensa de la nación

Entretanto, el presidente venezolano llamó a activar las 260 mil calles y 47 mil comunidades del país para una eventual resistencia armada, en caso de que las circunstancias lo requieran. Sobre ello también propuso tres lineamientos estratégicos: defensa integral de la nación, resistencia activa frente a amenazas externas y ofensiva permanente contra el imperialismo.

Siguiendo esa línea enfatizó la importancia de preservar “la paz con libertad, dignidad y autodeterminación”, una paz que, acotó Venezuela ha conquistado y defendido con soberanía.

Asimismo, el mandatario instó a escuchar los “poderes creadores del pueblo” y a concretar una “fórmula perfecta” para activar los territorios y garantizar la paz en el continente. Además, reafirmó el compromiso del Gobierno con una “paz con República y derechos soberanos”, mientras advirtió al imperialismo que “no se atrevan”.

FUENTE: teleSUR

