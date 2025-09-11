Grupo de 18 países de la ONU condena amenazas de EEUU a Venezuela

El grupo instó al Gobierno estadounidense a detener sus acciones y su retórica en la región, al considerar que violan la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Además, subrayó su apoyo a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y al Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la presencia de armas nucleares en la región.