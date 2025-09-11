Grupo de 18 países de la ONU condena amenazas de EEUU a Venezuela

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas reafirmó su solidaridad con el pueblo de Venezuela frente a las amenazas de Estados Unidos (EEUU) en América Latina y el Caribe y, en particular, condenó la “escalada directa de acciones hostiles” de fuerzas militares con capacidad nuclear de EEUU cerca de las costas venezolanas.
El bloque de 18 países (Argelia, Bielorrusia, Bolivia, China, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Mali, Nicaragua, Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Siria, Venezuela y Zimbabue) fue creado en 2020 para proteger el multilateralismo y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, además respalda reiteradamente la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
El grupo instó al Gobierno estadounidense a detener sus acciones y su retórica en la región, al considerar que violan la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Además, subrayó su apoyo a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y al Tratado de Tlatelolco, que prohíbe la presencia de armas nucleares en la región.
Denuncian injerencia de EEUU y defienden la soberanía de los pueblos de la región
En tanto, movimientos sociales de Brasil también expresaron su solidaridad con Venezuela y denunciaron la injerencia estadounidense.
El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), junto a otras 36 organizaciones, firmaron un manifiesto que rechaza la presencia militar de Estados Unidos y denuncia la violación del Tratado de Tlatelolco.
La declaración subraya que “la paz en Venezuela es la paz en América Latina y el Caribe” y que “la soberanía de nuestros pueblos no es negociable”.