Más de 3.300 manifestaciones en EEUU protestan contra Donald Trump, la guerra en Irán y el ICE

Las marchas, en los 50 estados del país, condenan el "autoritarismo" que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, en particular por los presuntos abusos de ICE y los operativos migratorios, en los que dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados en enero en Minnesota.

También se centrarán en repudiar la "guerra ilegal" de Trump en Irán, que justo este sábado cumple un mes.

EEUU está harto de Donald Trump

"Los estadounidenses están hartos de este caos constante, y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces de la Administración de Trump contra las familias trabajadoras y los inmigrantes", ha expuesto la coalición en un comunicado antes de la marcha.

La movilización principal se desarrolla ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

Repudio a ICE

En esta marcha ha participado el cantante Bruce Springsteen, quien ha denunciado que "las tropas federales trajeron muerte y terror a las calles de Mineápolis". "Escogieron la ciudad equivocada. El poder y la solidaridad de las personas de Mineápolis y Minnesota fueron una inspiración para el país entero", ha afirmado el cantautor, que ha interpretado en directo su tema 'Streets of Minneapolis' (Calles de Mineápolis).

También han intervenido el senador progresista Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y líderes de los mayores sindicatos del país, como Liz Schuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés).

También se están llevando a cabo otras grandes marchas en Nueva York, Los Ángeles y Washington, aunque dos tercios de las concentraciones tienen lugar fuera de los principales centros urbanos.