Trump fingió no oír pregunta sobre un tema candente en las relaciones entre EEUU y China

Taiwán: factor clave en las relaciones entre China y EEUU

El líder chino declaró previamente que Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre Washington y Pekín. El mandatario subrayó que, si la situación en torno a la isla china se gestiona adecuadamente, "las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general".

"Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos países, lo que empujará las relaciones entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", advirtió.

Asimismo, Xi enfatizó que "la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles". "Mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos", concluyó.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.

La visita de Trump a China y los temas geopolíticos sobre la mesa

El presidente chino dio este jueves la bienvenida a su homólogo estadounidense, tras la cual los mandatarios celebraron una reunión bilateral de más de dos horas, en la que se abordaron los grandes retos internacionales y regionales.

"Los jefes de Estado de ambos países intercambiaron opiniones sobre cuestiones internacionales y regionales de gran importancia, como la situación en Oriente Medio, la crisis de Ucrania y la península de Corea", indicó la Cancillería del gigante asiático.

Se trata de la primera visita de un presidente de EEUU al gigante asiático en 8 años.