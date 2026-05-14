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Mundo Donald Trump | tema | Taiwán

La gran Bustillo

Trump fingió no oír pregunta sobre un tema candente en las relaciones entre EEUU y China

Xi Jinping dijo que Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y EEUU y, "si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos".

Donald Trump y Xi Jinping en Pekín.

Donald Trump y Xi Jinping en Pekín.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, fingió no oír una pregunta de los periodistas sobre Taiwán mientras posaba junto a su par chino, Xi Jinping, frente al Templo del Cielo de Pekín durante su visita a la obra maestra arquitectónica.

Al calificar el gigante asiático de un país "precioso", el mandatario fue preguntado sobre la cuestión en torno a la isla china, que fue previamente mencionada por Xi. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca no dio ningún comentario y un momento después se despidió de los representantes de los medios.

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Taiwán: factor clave en las relaciones entre China y EEUU

El líder chino declaró previamente que Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre Washington y Pekín. El mandatario subrayó que, si la situación en torno a la isla china se gestiona adecuadamente, "las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general".

"Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos países, lo que empujará las relaciones entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", advirtió.

Asimismo, Xi enfatizó que "la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles". "Mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos", concluyó.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.

La visita de Trump a China y los temas geopolíticos sobre la mesa

El presidente chino dio este jueves la bienvenida a su homólogo estadounidense, tras la cual los mandatarios celebraron una reunión bilateral de más de dos horas, en la que se abordaron los grandes retos internacionales y regionales.

"Los jefes de Estado de ambos países intercambiaron opiniones sobre cuestiones internacionales y regionales de gran importancia, como la situación en Oriente Medio, la crisis de Ucrania y la península de Corea", indicó la Cancillería del gigante asiático.

Se trata de la primera visita de un presidente de EEUU al gigante asiático en 8 años.

FUENTE: RT en Español

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