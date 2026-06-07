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Mundo Indio Solari |

Pogo en el cielo

Más de 50 cuadras de fila para despedir al Indio Solari en Buenos Aires

Pasado el mediodía, la fila de fanáticos para despedir al Indio Solari este domingo en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico ocupaba más de 50 cuadras.

El velatorio del Indio Solari sigue recibiendo a ricoteros y ricoteras de todo la Argentina y hasta de países vecinos.

El velatorio del Indio Solari sigue recibiendo a ricoteros y ricoteras de todo la Argentina y hasta de países vecinos.
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Por Redacción Caras y Caretas

El velatorio del Indio Solari sigue recibiendo a ricoteros y ricoteras de todo el país y el exterior en Argentina. El ingreso se realiza por la calle General Otero, hasta la avenida Bartolomé Mitre, mientras que quienes llegan en tren deben bajar en la estación Villa Domínico y rodear todo el parque, ya que el perímetro se encuentra cortado por un anillo de seguridad con efectivos de la policía motorizada y de infantería desplegados.

Los fans entran de forma ordenada con banderas y se registran escenas de gran emotividad, con personas llorando que se acercan al vallado previo a la Capilla Ardiente, donde se ubican las ambulancias y el personal de Cruz Roja y SAME. La marea humana que compone la fila matiza la espera cantando temas de los Redonditos de Ricota y algunos cánticos contra el Gobierno: “traigan al gorila de Milei” y “la patria no se vende”.

La fila ingresa por tandas al Polideportivo Gatica y el clima cambia radicalmente en el interior, donde reina el silencio y se escucha el llanto de los seguidores. En el trayecto se exhiben algunos cuadros de “el arte digital que hacía el Indio” antes de pasar frente al ataúd de madera con herrajes plateados que contiene los restos mortales del vocalista.

El féretro está solo, a tres metros del vallado, y detrás se ubica una pantalla LED que dice “INDIO, 1949-infinito”, bajo la premisa de la organización de que nadie se detenga y la multitud siga caminando mientras expresa su afecto.

Los pañuelos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo abrazan al Indio Solari

Organismos de derechos humanos cubrieron este domingo el cajón donde descansan los restos del Indio Solari con los pañuelos blancos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

"Hasta siempre, Indio Solari. Los pañuelos blancos de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. te abrazan en esta despedida. En nuestra memoria. En nuestra rebeldía", escribió H.I.J.O.S Capital en su cuenta de Instagram.

Críticas a Javier Milei y un reclamo que se repite: “Cristina libre”

Entre los ricoteras y ricoteros que este domingo se acercaron a despedir al Indio Solari en Avellaneda no solo se repite el inmenso agradecimiento a su ídolo por la música y la poesía de sus letras, sino también críticas al Gobierno del presidente argentino Javier Milei, por no haber organizado el velatorio en algún edificio emblemático nacional y por el desastre económico en el que dejó a la Argentina.

Por otro lado, los fans reclaman este domingo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, que este miércoles cumplirá un año con prisión domiciliaria.

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