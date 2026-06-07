Más de 50 cuadras de fila para despedir al Indio Solari en Buenos Aires

El féretro está solo, a tres metros del vallado, y detrás se ubica una pantalla LED que dice “INDIO, 1949-infinito”, bajo la premisa de la organización de que nadie se detenga y la multitud siga caminando mientras expresa su afecto.

Los pañuelos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo abrazan al Indio Solari

Organismos de derechos humanos cubrieron este domingo el cajón donde descansan los restos del Indio Solari con los pañuelos blancos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

"Hasta siempre, Indio Solari. Los pañuelos blancos de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. te abrazan en esta despedida. En nuestra memoria. En nuestra rebeldía", escribió H.I.J.O.S Capital en su cuenta de Instagram.

Críticas a Javier Milei y un reclamo que se repite: “Cristina libre”

Entre los ricoteras y ricoteros que este domingo se acercaron a despedir al Indio Solari en Avellaneda no solo se repite el inmenso agradecimiento a su ídolo por la música y la poesía de sus letras, sino también críticas al Gobierno del presidente argentino Javier Milei, por no haber organizado el velatorio en algún edificio emblemático nacional y por el desastre económico en el que dejó a la Argentina.

Por otro lado, los fans reclaman este domingo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, que este miércoles cumplirá un año con prisión domiciliaria.