El velatorio del Indio Solari sigue recibiendo a ricoteros y ricoteras de todo el país y el exterior en Argentina. El ingreso se realiza por la calle General Otero, hasta la avenida Bartolomé Mitre, mientras que quienes llegan en tren deben bajar en la estación Villa Domínico y rodear todo el parque, ya que el perímetro se encuentra cortado por un anillo de seguridad con efectivos de la policía motorizada y de infantería desplegados.
Pogo en el cielo
Más de 50 cuadras de fila para despedir al Indio Solari en Buenos Aires
Pasado el mediodía, la fila de fanáticos para despedir al Indio Solari este domingo en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico ocupaba más de 50 cuadras.