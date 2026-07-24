Teherán promete matar a un militar estadounidense por cada muerto iraní

Escalada del conflicto

EE.UU. e Irán intercambian ataques militares desde hace varios días, en medio de una escalada que ha incluido bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región. El Comando Central de Estados Unidos anunció además la reanudación del bloqueo naval de los puertos iraníes.

Donald Trump ha advertido que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenaza con destruir plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica se niega a negociar. Teherán, por su parte, afirma que actúa en respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Washington.

Este miércoles, Trump amenazó con bombardear un puente o una central eléctrica por cada ataque que la República Islámica realice contra un barco en el estrecho de Ormuz. Un día antes, el mandatario había afirmado que su país ejecutaría ataques "con mucha fuerza" contra cualquier lugar donde Irán "esté siquiera pensando en armas nucleares".

Ante esas amenazas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán aseguró que prepara una operación cuyas consecuencias Washington lamentará si persisten los ataques contra territorio iraní. Además, advirtió sobre una escalada regional en caso de que Estados Unidos cumpla sus amenazas y afirmó que "no permitirán la exportación de una sola gota de petróleo". Anunció también que las infraestructuras petroleras, gasísticas, eléctricas y económicas de la región serán objeto de ataques.