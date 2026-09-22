Trump firma acuerdo con Dinamarca para asumir control de seguridad en Groenlandia

"Nunca más se permitirá a ningún adversario de EEUU establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones estratégicas allí sin nuestra aprobación expresa por escrito. Iniciaremos de inmediato el proceso de desarrollo de una gran presencia militar en las ubicaciones adecuadas", afirmó Trump.

Nuevas instalaciones militares

Horas antes, el secretario de Estado (canciller), Marco Rubio, dijo a Fox News que EE. UU. está estudiando la posibilidad de construir al menos dos bases militares en Groenlandia.

Previamente, la oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció que se firmaría un acuerdo para reforzar la seguridad en el Ártico y en el Atlántico Norte, en el marco del debate de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca; sin embargo, Trump había declarado en reiteradas ocasiones que la isla debería unirse a su país, argumentando su importancia estratégica para la seguridad de EEUU.

Las autoridades danesas y groenlandesas habían advertido a Washington contra la toma de la isla, insistiendo en el respeto a su integridad territorial.

Imagen tomada de BBC Mundo

Modifica acuerdo

Un artículo publicado en la web BBC Mundo señala que el acuerdo firmado el martes modifica y actualiza un acuerdo de defensa de 1951 entre Dinamarca y Estados Unidos.

El nuevo acuerdo estipula que a Estados Unidos "se le permitirá establecer una zona de defensa adicional en Narsarsuaq y Mestersvig", en referencia a ubicaciones en el sur y el este de Groenlandia.

Según los medios daneses, Narsarsuaq tiene acceso a aguas profundas y una gran pista de aterrizaje que ingenieros militares estadounidenses inspeccionaron la semana pasada.

Nunca más se permitirá a ningún adversario de EEUU establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones estratégicas allí sin nuestra aprobación expresa Nunca más se permitirá a ningún adversario de EEUU establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones estratégicas allí sin nuestra aprobación expresa

El puesto de avanzada de Mestersvig es remoto, mucho menos desarrollado y actualmente es utilizado por una unidad de trineos tirados por perros de la armada danesa.

Las "modalidades y detalles técnicos" de las bases aún están por confirmarse y, según el acuerdo, deben ser consensuados por todas las partes.

Base espacial

Actualmente, Washington mantiene su base espacial de Pituffik en el noroeste de Groenlandia, y el nuevo acuerdo permite a Estados Unidos "modernizar y ampliar sus actividades" allí.

También establece que "ningún Estado que no sea miembro de la OTAN podrá establecer sus propias instalaciones militares, tripuladas o no tripuladas, en Groenlandia, ni se le permitirá una presencia permanente de fuerzas militares en Groenlandia".

El acuerdo de 1951 ya permitía a Estados Unidos enviar a Groenlandia tantas tropas como quisiera. Washington ya cuenta con más de 100 militares estacionados permanentemente en su base de Pituffik.

Trump firma acuerdo con Groenlandia y Dinamarca https://t.co/HSjNAs0vaL — RT en Español (@ActualidadRT) September 22, 2026

Insistente intento

Durante meses, Trump intentó comprar o anexionarse Groenlandia, argumentando que era vulnerable a adversarios como Rusia y China.

Aseguró que la isla ártica era una pieza esencial de su plan para construir un sistema de defensa futurista llamado "Cúpula Dorada" para proteger a Estados Unidos contra los ataques con misiles.

La isla posee vastas reservas, en gran parte sin explotar, de minerales de tierras raras, muchos de los cuales son cruciales para tecnologías como los teléfonos móviles y los vehículos eléctricos.

Este martes más temprano, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la presencia militar en Groenlandia serviría como primera línea de defensa antimisiles de EEUU, ya que cualquier posible ataque contra el país se lanzaría, supuestamente, a través del Ártico.

(En base a Sputnik y BBC Mundo)