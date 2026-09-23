Presidente de Irán en la ONU: nosotros somos "víctimas del terrorismo" de EEUU e Israel

"Terroristas son EEUU e Israel"

Durante su intervención también mencionó el ataque a un polideportivo en Lamerd, una pequeña ciudad de una provincia iraní, donde al menos 21 personas murieron y cerca de 180 resultaron heridas en un ataque estadounidense con misiles en marzo de 2026.

"Estados Unidos, usando armas con múltiples ojivas, atacó ese polideportivo. Martirizaron, asesinaron a nuestros científicos, nuestros hombres, mujeres y niños. Niños inocentes que no habían cometido crímenes ni pecados", denunció el mandatario.

"Aquellos que son terroristas y entrenan y protegen terroristas nos describen como tales. Solo nos hemos defendido. No somos terroristas", afirmó el jefe de Estado.

Asimismo, subrayó: "Nos defendimos con toda nuestra fuerza. Estados Unidos e Israel nos atacaron equipados con la última tecnología y sistemas de armas, y nuestro pueblo se mantuvo firme. Sí, nos golpearon, pero no nos pusimos de rodillas. No bajamos la cabeza".

Cometen genocidio y luego etiquetan a otros como terroristas

"Respondimos, pero no atacamos poblaciones civiles. Ellos vinieron a territorios circundantes y atacaron nuestras universidades, nuestros centros de salud, nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestra infraestructura, todo ello contra el derecho internacional", expresó el líder iraní al exponer la diferencia en las tácticas de respuesta.

Hablando sobre la guerra en la Franja de Gaza, destacó que más de 80.000 civiles inocentes han sido "brutalmente asesinados", mientras que cientos de miles han sido desplazados. "Están cometiendo genocidio usando las llamadas tecnologías que tienen a su disposición. Luego etiquetan a otros como terroristas", manifestó.

El historial pacífico de Irán

Pezeshkian cuestionó la narrativa occidental sobre su país: "¿Somos nosotros las fuentes de inestabilidad? Solo buscamos vivir con independencia. ¿Somos nosotros los que causamos inestabilidad? Aquellos que están cometiendo terrorismo y cometiendo crímenes, ¿son ellos los protectores de la paz y la estabilidad? Ellos nos etiquetan como terroristas".

A continuación, subrayó el historial pacífico de su país, recordando que durante 200 años Irán no ha atacado a ninguna nación ni territorio, sino que siempre se ha defendido con firmeza. "¿Pero ahora se nos acusa de ser una fuente de inestabilidad en la región? ¿Se nos etiqueta como terroristas?", cuestionó.

Pezeshkian concluyó señalando que ninguna de las leyes internacionales ha sido respetada por quienes acusan a Irán, y reflexionó sobre la necesidad de fortaleza: "Necesitamos fuerza. Porque un pueblo que es incapaz de defenderse será pisoteado en el mundo de hoy. Vivimos en un mundo en el que los poderosos, en lugar de pensar en la humanidad, la justicia y la democracia, parecen ser los protectores y creadores" del actual orden.

Las palabras de Trump en la ONU

Esas palabras llegan después de que Trump, desde el podio de la ONU, planteara una disyuntiva extrema contra Teherán: o se llega a un acuerdo o "todo terminará muy muy rápido".

En ese mismo discurso, el mandatario estadounidense se preguntó si firmaría un pacto que permitiera a Irán reconstruirse o si aniquilaría a la República Islámica "rápidamente", "sin ninguna posibilidad de supervivencia", llevándola "al infierno".