Trump amenaza: EEUU usará su fuerza bélica para defender sus intereses en el continente

"Hago un llamado a todas las naciones miembros de la CPI para que se retiren oficialmente y de inmediato de esta institución deshonesta", dijo Trump.

En agosto, EEUU incluyó en su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas (SDN) a la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y al senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal.

Contra Cuba

Por otra parte, calificó a Cuba como un "Estado fallido" y prometió que el Gobierno de la isla caerá. "Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista se encuentra bajo una gran presión, la mayor presión que ha soportado jamás. Es un Estado absolutamente fallido. Está fracasando como nunca antes y caerá", subrayó.

Agregó que el secretario de Estado Marco Rubio está llevando a cabo una negociación con Cuba.

"Veremos qué sucede. No permitiremos que se allane el camino para que adversarios extranjeros amenacen a EEUU justo en nuestra propia puerta. Es una amenaza que tenemos a la vuelta de la esquina. El régimen cubano también ha pasado décadas coordinándose con radicales de izquierda y redes comunistas aquí en EEUU (...) El comunismo nunca llegará a EEUU, pero la libertad llegará a Cuba", afirmó.

Las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron en enero de este año, tras la acción militar de EEUU en Venezuela.

Debate en la ONU

El 8 de setiembre se inauguró oficialmente en Nueva York el 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Como es habitual, se celebra una Semana de Alto Nivel, y el Debate General se desarrolla desde este martes hasta el 26 de setiembre y el 28 de septiembre.

(Sputnik)