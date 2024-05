Ministra argentina de Capital Humano incumplió orden judicial de entregar alimentos a comedores

El anuncio incumplido por la ministra de Capital Humano

Capital Humano había anunciado en un comunicado que "se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente".

Esto lo hizo Pettovello para calmar las aguas, mientras buscaba estrategias para enfocar culpas en un grupo de funcionarios, encabezados por Pablo de la Torre, ahora exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia.

Pero en tribunales, donde debía rendir cuentas por cortar la distribución de alimentos a organizaciones sociales y por el cargamento que tiene guardado desde que asumió el gobierno libertario, no presentó ningún documento que explique cómo hará el reparto.

De acuerdo a la orden de Casanello, el Ministerio de Capital Humano no debe entregar solo la leche que está por vencer sino todo lo que hay disponible, aunque lo haga en forma escalonada.

Juan Grabois: "Siguen jugando con el hambre de la gente"

“La verdad es que el fallo judicial es muy claro, ellos tenían que presentar un plan de entrega y no lo hicieron. El Ejército puede hacer la logística, pero después la leche hay que dársela a los chicos. No es tan fácil, tenés que conocer", advirtió y ofreció su ayuda el dirigente Juan Grabois (Argentina Humana), quien hizo en febrero la denuncia que dio origen a la causa judicial que compromete a la gestión de Pettovello e impulsó un amparo en el fuero contencioso.

"Hay que mantener un flujo permanente en los comedores porque un pibe que no come dos meses es un pibe que no puede aprender y la comida es algo que no se discute", explicó Grabois.

Luego cuestionó: "Esta gente no entra en razón. No respeta al ser humano ni a la ley. Siguen jugando con el hambre de la gente".

Un grupo de religiosos, entre ellos el cura en opción por los pobres Francisco "Paco" Olveira reclaman que la ministra renuncie.

Fuente: Página 12