Perú: el izquierdista Roberto Sánchez se perfila para una segunda vuelta con Keiko Fujimori

El Perú profundo

En una reacción pública tras conocerse los resultados parciales, Sánchez celebró su desempeño y reforzó su discurso político con referencias identitarias y sociales. Agradeció “a Dios, a la Pachamama y nuestro Pueblo Milenario” y sostuvo que “la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia”.

El candidato también volvió a reclamar la liberación del expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado tras su destitución. “Que nunca más se deponga o detenga a un Presidente Constitucional. El santo pueblo ha hablado. ¡Pedro Castillo libertad!”, escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RobertoSanchP/status/2044398633643053318&partner=&hide_thread=false Gracias a Dios, a la Pachamama y nuestro Pueblo Milenario; Justicia restauradora para los mártires del sur andino, o la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia! Que nunca más se deponga o detenga a un Presidente Constitucional. El santo pueblo ha… — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) April 15, 2026

Sánchez, quien fue ministro durante el gobierno de Castillo, ha construido su campaña en sintonía con la figura del exmandatario, adoptando incluso símbolos asociados a su liderazgo, como el tradicional sombrero andino. Además, ha prometido otorgarle un indulto en caso de llegar a la presidencia.

De confirmarse la tendencia, Perú se encaminaría a una segunda vuelta entre dos visiones políticas claramente contrapuestas: la de Fujimori, representante de la derecha conservadora, y la de Sánchez, que encarna una propuesta de izquierda con fuerte anclaje en sectores populares y rurales. El resultado final del conteo será clave para definir si este escenario se consolida en los próximos días.