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Mundo Roberto Sánchez |

Polarización política

Perú: el izquierdista Roberto Sánchez se perfila para una segunda vuelta con Keiko Fujimori

Perú se encamina a un balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con el izquierdista consolidándose en segundo lugar tras el 91% del conteo.

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Con más del 91% de los votos escrutados, Perú se encamina a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quien logró afirmarse en el segundo lugar y perfilar un escenario de balotaje marcado por la polarización política.

Según datos oficiales difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori encabeza el conteo con el 17,035% de los votos, mientras que Sánchez alcanza el 12,056%. Muy cerca se ubica el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,86%, lo que mantiene abierta la disputa por el segundo puesto, aunque con una leve ventaja para el candidato de izquierda.

El avance de Sánchez lo posiciona como el principal contendiente para enfrentar a Fujimori en una eventual segunda vuelta, en un contexto donde el electorado aparece fragmentado y sin mayorías claras. Su crecimiento en el escrutinio ha sido interpretado como una consolidación del voto del denominado “Perú profundo”, al que el propio candidato ha apelado reiteradamente durante la campaña.

El Perú profundo

En una reacción pública tras conocerse los resultados parciales, Sánchez celebró su desempeño y reforzó su discurso político con referencias identitarias y sociales. Agradeció “a Dios, a la Pachamama y nuestro Pueblo Milenario” y sostuvo que “la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia”.

El candidato también volvió a reclamar la liberación del expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado tras su destitución. “Que nunca más se deponga o detenga a un Presidente Constitucional. El santo pueblo ha hablado. ¡Pedro Castillo libertad!”, escribió en su cuenta de X.

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Sánchez, quien fue ministro durante el gobierno de Castillo, ha construido su campaña en sintonía con la figura del exmandatario, adoptando incluso símbolos asociados a su liderazgo, como el tradicional sombrero andino. Además, ha prometido otorgarle un indulto en caso de llegar a la presidencia.

De confirmarse la tendencia, Perú se encaminaría a una segunda vuelta entre dos visiones políticas claramente contrapuestas: la de Fujimori, representante de la derecha conservadora, y la de Sánchez, que encarna una propuesta de izquierda con fuerte anclaje en sectores populares y rurales. El resultado final del conteo será clave para definir si este escenario se consolida en los próximos días.

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