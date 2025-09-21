Muertos y heridos dejan ataques con drones ucranianos contra civiles en Crimea

Más temprano este domingo, el gobernador de la república, Serguéi Aksiónov, reporto 15 heridos.

Operación especial y ataques

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

Las provincias rusas limítrofes con Ucrania, como Bélgorod, Briansk, Kursk y Vorónezh, denuncian regularmente impactos de proyectiles, incursiones de drones y otros ataques desde el otro lado de la frontera, que obligan a la población a buscar refugio en otros lugares.

También Crimea, que se separó de Ucrania y se reintegró en Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referendo en el que un 96 por ciento de población avaló esa opción, es uno de los blancos predilectos para ataques e intentos de sabotaje por parte del Ejército ucraniano desde que Rusia comenzó su operación militar especial.

(Sputnik)