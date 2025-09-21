Hacete socio para acceder a este contenido

Política aniversario |

por la pública felicidad

PCU celebra 105 años; restituyen placa de la memoria en la antigua sede partidaria

El PCU está cumpliendo 105 años de vida y para celebrarlo comenzó una serie de actividades que culminarán en octubre con un gran acto en el Parque Batlle.

Comunistas recuerdan la resistencia.

 PCU
Por Fabián Tapia

El mismo día de su aniversario el Partido Comunista (PCU) celebró la restitución de la Placa de la Memoria frente al histórico local de Fernández Crespo 1720. Hicieron uso de la palabra el secretario general, Juan Castillo, ministro de Trabajo del gobierno del Frente Amplio (FA) y la secretaria de Derechos Humanos de esa organización, Graciela Montes de Oca.

La ceremonia homenajeó la resistencia comunista y recordó el asalto fascista de 1972 a la vieja sede partidaria, cuando cientos de militantes de la UJC fueron atacados en plena reunión.

En ese marco, el PCU también recordó que el 20 de setiembre se cumplieron 57 años del asesinato de los militantes estudiantiles y de la UJC, Susana Pintos y Hugo de los Santos.

Este acto forma parte de las múltiples actividades previstas para celebrar los 105 años del Partido Comunista del Uruguay, las que tendrán su centro el 19 de octubre en el Parque Batlle.

Fue el 21 de setiembre de 1920 cuando el VIII congreso del Partido Socialista aprobó por abrumadora mayoría -1.297 a favor, 175 en contra y 275 abstenciones- el cambio de denominación y su adhesión a la tercera Internacional.

