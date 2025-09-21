PCU celebra 105 años; restituyen placa de la memoria en la antigua sede partidaria

El mismo día de su aniversario el Partido Comunista (PCU) celebró la restitución de la Placa de la Memoria frente al histórico local de Fernández Crespo 1720. Hicieron uso de la palabra el secretario general, Juan Castillo, ministro de Trabajo del gobierno del Frente Amplio (FA) y la secretaria de Derechos Humanos de esa organización, Graciela Montes de Oca.