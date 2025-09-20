¿Y si al fin el fiscal Rodríguez revuelve la olla?

Acerca de la garantía doble que la AUF presentó para la obtención de dos préstamos distintos, y que ya verificara el informe financiero-contable de Fiscalía, se trata de “una garantía cedida dos veces, es decir, que en este caso se garantizaron dos deudas distintas con la misma garantía”, dijo una fuente de la investigación a Caras y Caretas. En el caso de la AUF, “se trató de un flujo de dinero que primero se comprometió con un acreedor y luego con otro… el punto es cuál cobraría primero y, como se trata de la cesión de un crédito, cobra primero el que se notifica primero”. Sin embargo, aunque se haya extinguido ese problema para el BROU porque el préstamo se pagó, la Justicia penal investiga por su propio carril y, por ello, la indagatoria del fiscal Rodríguez continúa. Otra fuente de la investigación consultada indicó que, “si hubo doble garantía para obtener un préstamo, se verá cómo se vio o se pudo ver afectado el Banco República”. El informe financiero contable de Fiscalía también verificó en principio que no aparecen facturas en el balance presentado por la AUF por una cifra que podría rondar los 10 millones de dólares “porque registran esa plata en una cuenta de contingencia trabajada no regularmente”, aunque, según pudo conocer Caras y Caretas, el fiscal Rodríguez, en primera instancia y hasta el momento, no atribuiría un delito a este sistema contable presentado por la AUF.