Portugal, Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

Amenazas desde Israel

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó la posibilidad de crear un Estado palestino y declaró que Israel responderá al reconocimiento unilateral de Palestina por parte de varios países tras la sesión de la Asamblea General de la ONU.

"No habrá un Estado palestino. Responderé a este último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón mismo de nuestro país a mi regreso de Estados Unidos. Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocieron un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre: están dando una enorme recompensa al terrorismo", declaró Netanyahu en un video.

Además, enfatizo que Israel seguirá construyendo asentamientos judíos en Cisjordania.

"Durante años, impedí el establecimiento de este Estado terrorista, a pesar de la enorme presión interna y externa. Lo hicimos con decisión y prudencia política. Hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria, y seguiremos por este camino", indicó el primer ministro israelí.

Saludo desde Palestina

La ministra de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Varsen Aghabekian Shahin, afirmó que los países que reconocen un Estado palestino esta semana están dando un paso irreversible que acerca la independencia y soberanía palestinas.

“Es un paso que nos acerca a la soberanía y la independencia. Puede que no ponga fin a la guerra mañana, pero es un avance que debemos aprovechar y ampliar”, afirmó la ministra a la prensa en Ramala, refiriéndose a la campaña militar israelí de casi dos años contra Hamás en Gaza.

(Sputnik)