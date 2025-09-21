Cruce entre Gustavo Salle y el PIT-CNT interrumpió sesión parlamentaria

El legislador también cuestionó la adhesión del PIT-CNT a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a la que calificó como “oligárquica, plutocrática y engañosa”.

Ante los señalamientos, el presidente de la Comisión, Mariano Tucci, lo interrumpió en varias ocasiones para pedirle que se ciñera al motivo de la convocatoria y al Reglamento. Salle respondió en tono desafiante, acusándolo de buscar desviar su intervención.

El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, intervino para ordenar el debate y sostuvo que a una delegación externa “no se le puede marcar que es incoherente en algo”. Advirtió que el tono utilizado por Salle “no colabora con el clima de trabajo”.

Finalmente, el diputado Gerardo Sotelo (Partido Independiente) propuso un intermedio de cinco minutos, moción que fue aprobada por 11 votos. Tras la pausa, el frenteamplista Pablo Inthamoussu criticó a Salle por retirarse de la sala y “no tener la cortesía de escuchar” a la delegación del PIT-CNT después de sus acusaciones.