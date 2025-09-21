Hacete socio para acceder a este contenido

Política Salle | presupuesto | PIT-CNT

Le saltó la térmica

Cruce entre Gustavo Salle y el PIT-CNT interrumpió sesión parlamentaria

El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, acusó a la central sindical de una "terrible incongruencia" durante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Salle en la Cámara de Diputados

Por Redacción de Caras y Caretas

La comparecencia de una delegación del PIT-CNT en el Parlamento derivó el viernes en un cruce con el diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana), que obligó a interrumpir momentáneamente la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

En su intervención, Salle comenzó destacando el diagnóstico planteado por la central sindical y aseguró compartir "el 95%" de lo expuesto. Sin embargo, cuestionó el modelo productivo nacional, al que denominó “narco-forestal-celulósico”, y calificó el sistema económico como una “cleptocorporatocracia”.

Salle recargado

El momento más tenso ocurrió cuando acusó al PIT-CNT de una “terrible incongruencia”, al sostener que la propuesta de gravar a los sectores más ricos en realidad afectaría a “los segundos más ricos”, ya que las grandes corporaciones estarían amparadas por tratados de inversión y cláusulas de estabilidad jurídica, como las contempladas en el contrato ROU-UPM. Recordó que fue el único legislador en presentar una denuncia penal contra ese acuerdo, al que afirmó que la central obrera “avaló”.

El legislador también cuestionó la adhesión del PIT-CNT a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a la que calificó como “oligárquica, plutocrática y engañosa”.

Ante los señalamientos, el presidente de la Comisión, Mariano Tucci, lo interrumpió en varias ocasiones para pedirle que se ciñera al motivo de la convocatoria y al Reglamento. Salle respondió en tono desafiante, acusándolo de buscar desviar su intervención.

El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, intervino para ordenar el debate y sostuvo que a una delegación externa “no se le puede marcar que es incoherente en algo”. Advirtió que el tono utilizado por Salle “no colabora con el clima de trabajo”.

Finalmente, el diputado Gerardo Sotelo (Partido Independiente) propuso un intermedio de cinco minutos, moción que fue aprobada por 11 votos. Tras la pausa, el frenteamplista Pablo Inthamoussu criticó a Salle por retirarse de la sala y “no tener la cortesía de escuchar” a la delegación del PIT-CNT después de sus acusaciones.

Temas

