La comparecencia de una delegación del PIT-CNT en el Parlamento derivó el viernes en un cruce con el diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana), que obligó a interrumpir momentáneamente la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.
Le saltó la térmica
Cruce entre Gustavo Salle y el PIT-CNT interrumpió sesión parlamentaria
El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, acusó a la central sindical de una "terrible incongruencia" durante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.