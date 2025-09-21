Hacete socio para acceder a este contenido

Política Yamandú Orsi | Medio Oriente |

de viaje

Orsi hablará el martes sobre multilateralismo en la Asamblea General de la ONU

El presidente Yamandú Orsi viajó este domingo hacia Nueva York por lo que hasta el sábado Carolina Cosse ocupará la Presidencia.

Orsi partió hacia Nueva York.

 Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

Este martes el presidente Yamandú Orsi participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), con un discurso centrado en el multilateralismo y la crisis en Medio Oriente. El evento comenzará a las 10 de la mañana, hora de Uruguay, y la intervención de Orsi está prevista para las 13:45.

Orsi partió este domingo hacia Nueva York. La ceremonia de transmisión del mando se realizó en la Báse Aérea n.° 1 con la presencia, además, del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El presidente viaja junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; Ambiente, Edgardo Ortuño, y Salud Pública, Cristina Lustemberg, quienes mantendrán reuniones con sus pares durante el encuentro de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por la tarde, el presidente de la República mantendrá un encuentro bilateral con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ian Goldfajn.

El miércoles 24, a la hora 11 de Uruguay, Orsi participará en la Mesa Redonda de Alto Nivel “En Defensa de la Democracia: lucha contra el extremismo”, junto con los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, de España, Pedro Sánchez y de Colombia, Gustavo Petro.

Orsi en homenaje a Mujica

Posteriormente, a la hora 19, Orsi asistirá a un homenaje al expresidente de la República, José Mujica organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y el Remarque Institute de la Universidad de Nueva York. Allí también estarán presentes los mandatarios de esos países.

El objetivo es “ampliar la coalición en defensa de la democracia y rendir homenaje al expresidente uruguayo José Pepe Mujica, quien fue su defensor incansable”.

“La extraordinaria trayectoria de Mujica —de prisionero político a 40º presidente de Uruguay— ofrece lecciones para las sociedades democráticas de todo el mundo. Combinando autenticidad, humildad y una poderosa agenda de transformación económica, Mujica demostró que la democracia prospera no a través de grandes gestos retóricos, sino mediante actos cotidianos de inclusión política, y que el verdadero servicio al pueblo prioriza la dignidad humana sobre la victoria personal”, agrega.

El retorno de las autoridades está previsto para el sábado 27.

