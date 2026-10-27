Netanyahu se altera por participación récord de palestinos en las elecciones israelíes

La Knesset tiene 120 bancas, y se precisa que al menos 61 parlamentarios apoyen a una u otra coalición de partidos para formar gobierno. En la elección también se presentan partidos árabes que no están alineados directamente con ninguna coalición, una lista más de derecha liderada por Mansour Abbas (Ra’am) y la izquierdista Lista Conjunta liderada por Ahmed Tibi, Ayman Odeh y Ofer Cassif. La población árabe representa a un 25% de la ciudadanía del país.

La Lista Árabe Unida de Abbas ya ha formado gobierno con partidos de la coalición que lidera Eisenkot, aunque en la previa a las elecciones esta opción no se manejó por los representantes políticos, analistas señalan que su voto podría ser indispensable para relevar a Netanyahu del poder. En caso de que los partidos electos no se pongan de acuerdo y no formen gobierno, podrían haber nuevas elecciones.

Participación record

Según publicó El País de Madrid a las 18 horas (horario israelí) la participación en las elecciones de Israel alcanzó un máximo histórico con 67% del electorado. Se trata de un 9% más que a la misma hora en los comicios de 2022, pese a que ha llovido fuertemente durante la tarde en Jerusalén. Las urnas se cerrarán a las 22.00 (17 horas uruguay), aunque el Likud de Benjamín Netanyahu y su aliado ultraortodoxo el partido Shas han pedido prorrogar.

La participación en varios bastiones de Netanyahu se sitúa por debajo de la media del país, según el desglose por localidad de los datos de la Comisión Electoral Central. Esta información muestra una participación por debajo del promedio en varias de las ciudades y localidades más grandes, que apoyaron mayoritariamente al partido de Benjamín Netanyahu en 2022, en los comicios en los que consiguió volver al poder.

Sin embargo, la participación se sitúa en torno a la media en localidades cercanas a Tel Aviv más liberales y simpatizantes de los partidos de la oposición. También se destaca en Rahat, una importante ciudad beduina, en la que tiene fuertes apoyos la lista árabe conservadora, Ra'am, que supera el 72%.

Reacción

El premier Netanyahu, pidió a sus simpatizantes que vayan a votar ante la alta participación que se registra en las localidades en las que viven los palestinos con nacionalidad israelí, y opinó que los partidos árabes “están robando” las elecciones.

“Los partidarios de los Hermanos Musulmanes están asaltando los colegios electorales y robando las elecciones”, dijo el jefe de Gobierno en sus redes sociales. “Si no salimos a votar ahora, nos encontraremos con un gobierno de los partidos árabes. ¡Está prohibido quedarse en casa! ¡Cada voto cuenta!”, añadió.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, admitió, tras tener acceso a los datos de votación de los partidos árabes, que “han alcanzado un nivel inédito” y que las consecuencias para la derecha pueden ser “dramáticas”.

“Es una emergencia para la derecha. ¡Salgan ahora a votar”, escribió en sus redes sociales el ministro ultra, que aspira a seguir formando parte de la coalición gubernamental.

Según informó el medio israelí Haaretz, la petición fue rechazada. Por lo que las elecciones finalizarán a las 22 horas (17 horas uruguay). Al término de los comicios habrá encuestas de boca de urna que pronosticarán el resultado.