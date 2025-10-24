Nuevas pruebas en el caso Hind Rajab, la niña palestina asesinada de 335 disparos por Israel

Identificación de mandos militares

La HRF, en colaboración con investigadores de Al Jazeera y peritos internacionales, identificó a 24 soldados y oficiales israelíes como responsables directos o indirectos del ataque. Entre ellos se mencionan miembros del Batallón 52.º blindado, perteneciente a la 401.ª Brigada Acorazada del Ejército israelí, conocida como “Vampire Empire”. Los nombres de tres mandos fueron incluidos en el expediente remitido a la CPI: el coronel Beni Aharon, el teniente coronel Daniel Ella y el mayor Sean Glass. De acuerdo con el documento, las órdenes de abrir fuego se habrían ejecutado pese a que las coordenadas del vehículo civil y de la ambulancia de rescate eran conocidas.

Presentación ante la Corte Penal Internacional

El 21 de octubre, la Hind Rajab Foundation presentó formalmente una denuncia de 120 páginas ante la Corte Penal Internacional (CPI).El escrito acusa a los 24 soldados y mandos israelíes de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, basándose en el Estatuto de Roma. La organización anunció además que trabaja en una estrategia paralela para llevar el caso ante jurisdicciones nacionales en Europa, en especial aquellas donde los acusados poseen doble ciudadanía.

“Queremos que Hind Rajab no sea solo un símbolo, sino una puerta de entrada a la justicia efectiva”, señaló la fundación en un comunicado. Diversos analistas consideran que el expediente puede sentar precedente en la rendición de cuentas de fuerzas estatales por ataques contra civiles, un tema que también presiona a organismos internacionales y gobiernos occidentales.