Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Hind Rajab | Corte Penal Internacional | CPI

Denuncia ante la CPI contra Israel

Nuevas pruebas en el caso Hind Rajab, la niña palestina asesinada de 335 disparos por Israel

Un análisis forense identificó más de 330 impactos de bala en el automóvil, lo que sugiere fuego concentrado y sostenido. Se presentó denuncia ante la CPI.

Hind Rajab con seis años antes de ser acribillada junto a su familia por soldados israelíes.&nbsp;&nbsp;

Hind Rajab con seis años antes de ser acribillada junto a su familia por soldados israelíes.  

 sd
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Imágenes satelitales y peritajes forenses

El documental, titulado “Ma Khafiya Aatham” (“La punta del iceberg”), fue difundido el 21 de octubre y detalla los hallazgos más recientes sobre la muerte de Hind y los seis miembros de su familia, así como de los dos paramédicos que intentaron rescatarlos.

Según la investigación, imágenes satelitales ubican tanques del ejército israelí a escasos metros del vehículo Kia Picanto en el que viajaba la niña. Un análisis forense identificó más de 330 impactos de bala en el automóvil, lo que sugiere fuego concentrado y sostenido. También se documentó que la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina que acudió al rescate fue alcanzada por un proyectil compatible con munición de tanque, un M830A1 HEAT-MP–T, según el laboratorio independiente Forensic Architecture.

Identificación de mandos militares

La HRF, en colaboración con investigadores de Al Jazeera y peritos internacionales, identificó a 24 soldados y oficiales israelíes como responsables directos o indirectos del ataque. Entre ellos se mencionan miembros del Batallón 52.º blindado, perteneciente a la 401.ª Brigada Acorazada del Ejército israelí, conocida como “Vampire Empire”. Los nombres de tres mandos fueron incluidos en el expediente remitido a la CPI: el coronel Beni Aharon, el teniente coronel Daniel Ella y el mayor Sean Glass. De acuerdo con el documento, las órdenes de abrir fuego se habrían ejecutado pese a que las coordenadas del vehículo civil y de la ambulancia de rescate eran conocidas.

Presentación ante la Corte Penal Internacional

El 21 de octubre, la Hind Rajab Foundation presentó formalmente una denuncia de 120 páginas ante la Corte Penal Internacional (CPI).El escrito acusa a los 24 soldados y mandos israelíes de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, basándose en el Estatuto de Roma. La organización anunció además que trabaja en una estrategia paralela para llevar el caso ante jurisdicciones nacionales en Europa, en especial aquellas donde los acusados poseen doble ciudadanía.

“Queremos que Hind Rajab no sea solo un símbolo, sino una puerta de entrada a la justicia efectiva”, señaló la fundación en un comunicado. Diversos analistas consideran que el expediente puede sentar precedente en la rendición de cuentas de fuerzas estatales por ataques contra civiles, un tema que también presiona a organismos internacionales y gobiernos occidentales.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar