ONU condena asesinato de 6 periodistas palestinos en ataque israelí en Gaza

El domingo, Al Jazeera informó de la muerte de cuatro de sus empleados, incluido el famoso reportero Anas Al Sharif, después de que Israel atacara una tienda de campaña de periodistas cerca de un hospital en la ciudad de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) admitieron el ataque contra Al Sharif, a quien acusaron de trabajar para el movimiento palestino Hamás.

Posteriormente, el canal actualizó a cinco el número de sus empleados muertos en el ataque israelí.

Luego, Tahsin al Astal, subdirector del Sindicato de Periodistas Palestinos, dijo a Sputnik que el número de periodistas muertos había ascendido a seis.

El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó el sur de Israel matando a más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y llevándose más de 200 rehenes.

En respuesta, las FDI lanzaron la Operación Espadas de Hierro, que incluyó ataques contra objetivos civiles, y anunciaron un bloqueo total de la Franja de Gaza suspendiendo el suministro de agua, electricidad, combustible, alimentos y medicamentos.

Los combates, interrumpidos por breves ceses del fuego, se cobraron la vida de más de 61.000 palestinos, se extendieron al Líbano y Yemen, y provocaron un intercambio de ataques con misiles entre Israel e Irán.